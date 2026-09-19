Ngày 19/9, bác sĩ CK2 Lý Ích Trung – Trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phối hợp với một bệnh viện ở Phú Quốc cấp cứu xuyên đêm, cứu sống 2 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính ngay tại đảo.

Đây là những ca can thiệp tim mạch đầu tiên kể từ khi hai bệnh viện ký kết hợp tác chuyên môn từ tháng 7/2026. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân L.V.Q. (65 tuổi), có tiền căn hút thuốc lá nhiều, nhập viện lúc 0h ngày 14/9 trong tình trạng khó thở, mệt ngực, choáng váng và vã mồ hôi. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp tính (ST chênh lên thành dưới, giờ thứ 3).

Lúc 1h sáng cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh – Khoa Can thiệp Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy (nhân sự vừa được điều động đến Phú Quốc đêm 13/9) đã phối hợp cùng ê-kíp của bệnh viện bạn, tiến hành can thiệp tái thông thành công động mạch vành phải đoạn xa, giúp bệnh nhân phục hồi dòng chảy và giảm nhanh triệu chứng.

Các bác sĩ đang can thiệp tái thông động mạch vành cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại Phú Quốc. Ảnh: BVCC.

Ngay trong đêm 14/9, sau khi can thiệp xong ca thứ nhất, bệnh viện này lại tiếp tục xử trí cho bệnh nhân P.N.V. (58 tuổi). Ông V. có tiền căn hút thuốc lá, đái tháo đường typ 2, mệt ngực và khó thở kéo dài 2 tuần trước đó.

Sau khi kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim bán cấp, suy tim nhẹ (NYHA II) và rối loạn lipid máu. Đến 20h ngày 14/9, bệnh nhân được can thiệp tái thông tổn thương tắc đoạn giữa động mạch liên thất trước thành công.

Việc can thiệp kỹ thuật cao ngay tại Phú Quốc thay vì phải di chuyển bệnh nhân vào đất liền đã tận dụng giờ vàng, góp phần cứu sống bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sự đặc biệt của hai ca bệnh này nằm ở chỗ cả hai đều bị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên – thể bệnh nguy cơ tử vong rất cao. Mỗi giờ chậm trễ tái thông làm tăng 5% - 10% nguy cơ tử vong. Việc can thiệp kỹ thuật cao ngay tại Phú Quốc thay vì phải di chuyển bệnh nhân vào đất liền đã tận dụng tối đa "giờ vàng", giảm thiểu hoại tử cơ tim.

Sau 4 ngày theo dõi, ngày 18/9, cả hai bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.