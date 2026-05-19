Sáng 19/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú tại xã Ea Ktur) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chi là người đã lái ô tô tông ông Lê Phước Toàn (Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng) tử vong trên quốc lộ 27 vào tháng 10/2025.

Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: VL

Tại phiên tòa, bị cáo Chi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng xin giảm nhẹ hình phạt với lý do đang nuôi con nhỏ và gia đình có công với cách mạng.

Tuy nhiên, phía đại diện bị hại và các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường đối với bị cáo.

HĐXX phúc thẩm nhận định, cấp sơ thẩm đã đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Đồng thời, các khoản bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ cấp dưỡng và trách nhiệm dân sự liên quan cũng đã được xem xét toàn diện, đúng quy định của pháp luật.

Do đó, HĐXX quyết định bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo và phía gia đình bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc bị cáo chấp hành hình phạt 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX ghi nhận việc bị cáo đã tự nguyện bồi thường trước 500 triệu đồng cho gia đình bị hại. Trong đó, chi phí mai táng là 210 triệu đồng, chi phí bồi thường tổn thất tinh thần là 234 triệu đồng theo thỏa thuận của các bên.

Ngoài ra, bị cáo còn có nghĩa vụ cấp dưỡng hằng tháng cho hai con của bị hại cho đến khi đủ 18 tuổi, với mức hơn 2 triệu đồng/cháu/tháng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h23 ngày 3/10/2025, Chi điều khiển ô tô mang BKS 47A-461.73 lưu thông trên quốc lộ 27 sau khi đã uống 8 lon bia (loại 330ml).

Do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ trong điều kiện thời tiết xấu và đoạn đường nguy hiểm, ô tô của Chi đã tông trúng ông Lê Phước Toàn khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Toàn đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông vì đường bị ngập sau mưa lớn.

Sau khi gây tai nạn, Chi rời khỏi hiện trường, tắt điện thoại, di chuyển qua nhiều nơi. Hơn 11 giờ sau vụ việc, Chi mới đến cơ quan công an đầu thú nên kết quả đo nồng độ cồn vào sáng hôm sau là 0,0 mg/L khí thở.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị cáo (Chi khai đã uống 8 lon bia), dữ liệu camera và các tài liệu điều tra khác, cơ quan tố tụng xác định trước khi lái xe, bị cáo đã sử dụng rượu, bia.

Hành vi của Chi đủ căn cứ cấu thành tội ''Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ'' với các tình tiết định khung tăng nặng là “Sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định” và “Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn”.