Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM vừa bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Võ Thành Long (21 tuổi, ngụ TPHCM). Trước đó, Long bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tuyên phạt tử hình về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng phạm với Long là bị cáo Vũ Thành Huy bị tuyên phạt 9 năm tù về các tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Che giấu tội phạm”.

Sau phiên sơ thẩm, Long kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 5/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Long làm quen với chị Hồ Thị Mỹ T. (sinh năm 2003, ngụ TPHCM). Sau đó, Long lên kế hoạch với bạn là Vũ Thành Huy rủ chị T. đi chơi để chiếm đoạt tài sản. Huy đồng ý tham gia.

Bị cáo Võ Thành Long (bên trái) tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Quang Hưng

Ngày 18/5/2024, Long và Huy đi taxi đến nhà chị T., đón chị đi Vũng Tàu (cũ) chơi. Ăn uống xong, Long và chị T. vào khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi quan hệ tình dục, Long nảy sinh ý định giết chị T. để cướp tài sản. Khi chị T. từ trong nhà vệ sinh đi ra, Long xông tới bóp cổ, lấy gối đè lên mặt cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Tiếp đó, Long lấy hết vòng, nhẫn, lắc tay, bông tai vàng cùng 1 chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max và 200.000 đồng tiền mặt của chị T. rồi gọi Huy đến cùng mình xử lý thi thể nạn nhân. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất cho xác chị T. vào vali đem đi phi tang.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 19/5/2024, Long đi mua vali rồi cùng Huy cho thi thể chị T. vào trong, chở lên núi Nhỏ (Vũng Tàu) phi tang.

Sau đó, cả hai đem bán số vàng của nạn nhân được gần 15 triệu đồng để tiêu xài, riêng chiếc điện thoại iPhone, Long giữ lại.

Trước khi gây ra vụ giết chị T. để cướp tài sản, Long đã chiếm đoạt 2 chiếc iPhone của 2 cô gái khác rồi cùng Huy đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cấp phúc thẩm cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, tàn nhẫn, coi thường pháp luật và tính mạng của người khác. Hơn nữa, tại phiên phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

