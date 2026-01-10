Nguồn gốc

Cây Trường sinh (tên khoa học Kalanchoe blossfeldiana) có nguồn gốc từ Madagascar, là loài cây thường xanh, thân mọng nước và sống lâu năm.

Sau khi được nhà thực vật học R. Blossfeld đưa vào châu Âu từ những năm 1920, cây nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ hoa rực rỡ, màu sắc đa dạng và dễ trồng. Ở Trung Quốc, Trường sinh trở thành một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.

Cây cao khoảng 10-30cm, lá xanh bóng, mọng nước, hoa nhỏ xếp thành chùm với màu sắc phong phú như đỏ, cam, hồng, vàng, trắng, nở rộ từ tháng 12 đến tháng 4.

Kiểu dáng nhỏ gọn, hoa chùm rực rỡ khiến cây vừa phù hợp trưng bày trong nhà, vừa làm quà tặng ý nghĩa.

Cây Trường sinh nở hoa đỏ thắm trong chậu nhỏ, mang sức sống dồi dào, tượng trưng cho trường thọ và may mắn dịp Tết. Ảnh: Baidu

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy, Trường sinh được coi là biểu tượng của sức sống bền bỉ, trường thọ và may mắn. Mỗi chùm hoa nhỏ xếp đều, tỏa sắc rực rỡ, tượng trưng cho niềm vui, sự thịnh vượng và năng lượng tích cực lan tỏa trong không gian sống.

Sự kết hợp hài hòa giữa lá xanh mướt và hoa nhiều màu giúp cân bằng âm - dương, mang lại cảm giác hài hòa, ấm áp và tràn đầy sức sống cho căn nhà.

Vào dịp Tết, Trường sinh nở rộ không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian mà còn kích hoạt vận khí tốt, thu hút tài lộc, may mắn và sự thuận lợi trong công việc.

Nhiều gia đình tin rằng trưng cây Trường sinh trong phòng khách, tiền sảnh hay bàn thờ tổ tiên sẽ giúp gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào và tinh thần luôn phấn chấn trong năm mới.

Sắc hoa tươi sáng còn là lời chúc trọn vẹn, viên mãn và sung túc, giúp gia chủ cảm nhận niềm vui và hứng khởi mỗi ngày.

Hợp tuổi, mệnh nào?

Theo quan niệm phong thủy, cây Trường sinh được cho là phù hợp với người tuổi Ngọ, Tuất và Thìn nhờ màu xanh tươi của lá và sắc đỏ, cam của hoa tượng trưng cho năng lượng tích cực.

Người mệnh Mộc khi trưng cây này sẽ cảm thấy tinh thần thư thái, sức khỏe cải thiện, còn người mệnh Hỏa sẽ nhận được sự may mắn và năng lượng thúc đẩy sự nghiệp, công việc.

Về tuổi tác, cây đặc biệt hợp với những người tuổi Ngọ, Tuất và Thìn, giúp cân bằng năng lượng trong nhà, tăng bình an, hạnh phúc và thịnh vượng.

Trưng cây Trường sinh trong phòng khách giúp không gian thêm sinh động. Ảnh: Baidu

Việc chọn đúng cây hợp tuổi, hợp mệnh không chỉ tối đa hóa hiệu quả phong thủy, mà còn tạo điểm nhấn trang trí sinh động, mang lại cảm giác vui vẻ, tươi mới và đầy hy vọng cho năm mới.

Cây Trường sinh nên được đặt ở tiền sảnh, phòng khách hoặc bàn thờ gia tiên, những vị trí thu hút may mắn và tài lộc. Có thể kết hợp với các chậu cây nhỏ hoặc ánh sáng trang trí để tăng vẻ rực rỡ, sinh động cho không gian Tết.

Cách chăm sóc

Trường sinh là loài cây ưa sáng nhưng không chịu được ánh nắng trực tiếp gay gắt. Trong dịp Tết, bạn nên đặt cây gần cửa sổ hướng sáng, nơi có ánh sáng gián tiếp khoảng 4-6 giờ mỗi ngày.

Ánh sáng vừa đủ sẽ giúp lá xanh mướt, hoa nở rực rỡ và giữ lâu tàn.

Việc tưới nước cần đều đặn nhưng vừa phải, giữ đất ẩm nhẹ, tránh úng nước gây thối rễ. Trong dịp Tết, khi cây nở hoa nhiều, bạn có thể bổ sung thêm phân bón NPK hoặc dung dịch hữu cơ 1-2 lần mỗi tháng. Từ đó, giúp cây phát triển khỏe mạnh, duy trì sắc hoa tươi lâu và lá xanh mượt.

Môi trường ổn định không quá nóng, không quá lạnh sẽ giúp cây duy trì sắc hoa rực rỡ, lá xanh mượt.

Theo Baidu