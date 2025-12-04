Nguồn gốc

Lô hội có nguồn gốc từ Bắc Phi và Trung Đông. Theo nhiều tư liệu, Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra đã dùng Lô hội như một thức uống và nguyên liệu làm đẹp cách đây hơn 2.000 năm.

Trong các nghi lễ cổ đại, Lô hội được xem là món quà thiêng và được dâng tặng cho các Pharaoh. Người xưa còn treo cây trước cửa với quan niệm giúp xua đuổi điều xấu.

Lô hội thuộc họ cây mọng nước, có khả năng chịu hạn tuyệt vời. Nguồn gốc từ các vùng khô hạn của châu Phi - nơi nắng gắt và mưa hiếm đã hình thành nên đặc tính lá dày chứa gel, giúp cây giữ nước và sống khỏe trong điều kiện khắc nghiệt.

Chậu Lô hội với lá xanh mướt, mọng nước, biểu tượng của sức sống bền bỉ và may mắn. Ảnh: Baidu

Loài cây này được biết đến và sử dụng trong y học, làm đẹp và ẩm thực từ hàng nghìn năm trước. Hiện Lô hội được trồng rộng rãi trên khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam, đặc biệt phổ biến ở các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới phía Nam nước ta.

Lá Lô hội xanh mướt, mọng nước, không chỉ tạo vẻ mát mắt mà còn hữu ích trong y học, ẩm thực và làm đẹp. Nhờ tính bền bỉ và đa công dụng, cây được mệnh danh là “thần dược xanh” trong nhiều gia đình.

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy, Lô hội được tin rằng có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực và mang lại vận may cho gia chủ. Khi đặt ở góc nhà, cạnh cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng dịu, cây giúp điều hòa khí vận, tạo cảm giác an yên.

Ngoài ra, hình dáng lá dày và mọng nước tượng trưng cho sức sống dồi dào, sự sung túc và khả năng chống lại khó khăn, nhắc nhở gia chủ kiên nhẫn, bền bỉ và duy trì năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Một chậu Lô hội khỏe mạnh còn là biểu tượng của sức khỏe và thanh lọc. Ngược lại, cây khô héo được cho là không tốt về phong thủy, vì vậy cần tránh đặt ở nơi tối ẩm và phải chăm sóc đều đặn.

Hợp mệnh, hợp tuổi nào?

Trong phong thủy, Lô hội là cây mang nhiều năng lượng tích cực, đặc biệt hợp với người mệnh Hỏa và Thổ.

Lô hội được trồng trong chậu sứ, đặt gần cửa sổ đón ánh sáng dịu, giúp cây phát triển khỏe mạnh và thanh lọc không khí. Ảnh: Baidu

Những người thuộc hai mệnh này khi sở hữu Lô hội sẽ nhận được sinh khí mạnh mẽ, giúp duy trì sức khỏe tốt, tăng cường năng lượng sống, đồng thời thúc đẩy thăng tiến trong công việc và sự nghiệp.

Về tuổi tác, Lô hội đặc biệt phù hợp với những người sinh năm Tý, Thìn, Ngọ, Tuất, góp phần cân bằng năng lượng trong gia đình, tạo sự hòa thuận và thúc đẩy hạnh phúc bền lâu.

Người hợp mệnh và tuổi khi đặt cây Lô hội trong không gian sống sẽ cảm nhận được may mắn, bình an và thư thái, đồng thời cải thiện vận khí, mang đến cơ hội thuận lợi trong học tập, kinh doanh và cuộc sống hàng ngày.

Đặt cây đúng hướng, nơi có ánh sáng nhẹ, tránh ẩm thấp, sẽ tăng cường tác dụng phong thủy, giúp Lô hội không chỉ là vật trang trí mà còn trở thành “người bạn đồng hành” về tinh thần và vận khí, góp phần mang lại năng lượng tích cực, sự an yên và phát triển thuận lợi cho gia chủ.

Cách chăm sóc

Lô hội phát triển tốt khi được đặt ở nơi sáng nhưng tránh nắng gắt, ánh sáng dịu khoảng 4-6 giờ mỗi ngày sẽ giúp lá xanh mướt và tươi tốt. Nhiệt độ lý tưởng cho cây nằm trong khoảng 15-25 độ C, tránh để cây tiếp xúc với nhiệt độ dưới 5 độ hoặc trên 35 độ.

Việc tưới nước cần vừa phải: vào mùa hè, tưới 2-3 lần một tuần, mùa đông chỉ cần tưới 1 lần một tháng; chỉ tưới khi đất đã khô, tránh để cây ngập nước. Đất trồng cần thoát nước tốt, chậu có lỗ thoát nước và kích thước vừa phải. Nên thay chậu 2-3 năm một lần để cây có không gian phát triển.

Bón phân loãng một lần mỗi tháng trong mùa sinh trưởng và ngưng bón vào mùa nghỉ sẽ giúp cây khỏe mạnh, lá xanh mọng.

Theo Baidu