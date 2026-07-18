Startup Moonshot AI của Trung Quốc chính thức công bố mô hình ngôn ngữ lớn Kimi K3. Công ty khẳng định đây là hệ thống AI tiên tiến nhất từng được họ phát triển, có khả năng thu hẹp đáng kể khoảng cách với các mô hình hàng đầu của Mỹ, thậm chí vượt qua một số sản phẩm mạnh của OpenAI và Anthropic trên nhiều bài kiểm tra quan trọng.

Moonshot AI cho biết Kimi K3 đã vượt qua Claude Opus 4.8 của Anthropic và GPT 5.5 của OpenAI. Ảnh: Bloomberg

Thông báo này ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới công nghệ toàn cầu bởi nó cho thấy các công ty AI Trung Quốc đang tiến rất nhanh trong việc thu hẹp khoảng cách với những phòng nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ.

Vượt GPT 5.5 và Claude Opus 4.8 ở nhiều bài kiểm tra quan trọng

Moonshot AI cho biết Kimi K3 đã vượt qua Claude Opus 4.8 của Anthropic và GPT 5.5 của OpenAI trên nhiều bộ tiêu chuẩn đánh giá được ngành AI sử dụng phổ biến.

Những bài kiểm tra này tập trung vào khả năng lập trình, suy luận, xử lý các tác vụ phức tạp và vận hành dưới dạng AI Agent – lĩnh vực được xem là hướng phát triển quan trọng của trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo.

AI Agent không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có thể tự lập kế hoạch, thực hiện nhiều bước công việc liên tiếp và phối hợp với các công cụ bên ngoài để hoàn thành nhiệm vụ.

Dù vậy, Moonshot cũng thừa nhận rằng Kimi K3 vẫn đứng sau Claude Fable 5 và GPT 5.6 Sol về hiệu năng tổng thể.

Điều này cho thấy khoảng cách giữa Trung Quốc và Mỹ chưa hoàn toàn bị xóa bỏ, nhưng đã được rút ngắn đáng kể so với chỉ một năm trước.

Đối với ngành AI, việc một startup Trung Quốc có thể cạnh tranh trực tiếp với những mô hình tiên tiến nhất của OpenAI và Anthropic là dấu hiệu cho thấy cán cân công nghệ toàn cầu đang dần thay đổi.

Mô hình AI lớn nhất Trung Quốc

Một trong những điểm nổi bật nhất của Kimi K3 là quy mô cực lớn của mô hình. Moonshot AI cho biết hệ thống sở hữu tới 2.800 tỷ tham số (parameters), trở thành mô hình AI lớn nhất từng được phát triển tại Trung Quốc.

Tham số là thành phần cốt lõi quyết định khả năng học hỏi và xử lý thông tin của mạng nơ-ron nhân tạo.

Số lượng tham số càng lớn, mô hình càng có tiềm năng ghi nhớ nhiều kiến thức hơn, thực hiện suy luận phức tạp hơn và xử lý đa dạng tình huống trong thực tế.

Tuy nhiên, quy mô lớn cũng đồng nghĩa với yêu cầu rất cao về hạ tầng tính toán, chip AI và điện năng phục vụ quá trình huấn luyện.

Việc xây dựng được một mô hình có quy mô lên tới 2.800 tỷ tham số cho thấy năng lực nghiên cứu của các doanh nghiệp AI Trung Quốc đã tiến thêm một bước dài, bất chấp những hạn chế về nguồn cung chip tiên tiến do các lệnh kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ.

Các chuyên gia của Bank of America đánh giá sự xuất hiện của Kimi K3 là một dấu mốc quan trọng đối với ngành AI Trung Quốc.

Trong báo cáo do nhà phân tích Alex Liu dẫn đầu, ngân hàng này nhận định rằng mặc dù Trung Quốc vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt phần cứng và năng lực tính toán do các biện pháp hạn chế từ Mỹ, Moonshot AI vẫn chứng minh rằng việc mở rộng quy mô huấn luyện kết hợp với những đổi mới về kiến trúc mô hình có thể tạo ra bước tiến đáng kể về hiệu năng.

Được thành lập vào năm 2023 và có trụ sở tại Bắc Kinh, Moonshot AI hiện là một trong những công ty phát triển mô hình AI hàng đầu của Trung Quốc.

Theo Bloomberg, startup này vừa huy động thành công khoảng 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn diễn ra vào tháng 5 vừa qua, qua đó được định giá hơn 20 tỷ USD.

Đây là một trong những thương vụ đầu tư lớn nhất dành cho doanh nghiệp AI tại Trung Quốc.

Moonshot AI còn nhận được sự hậu thuẫn của nhiều "ông lớn" công nghệ, trong đó có Alibaba – đơn vị phát triển dòng mô hình Qwen nổi tiếng, cùng Tencent.

Sự hỗ trợ về tài chính và hệ sinh thái từ hai tập đoàn này giúp Moonshot có thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động nghiên cứu và triển khai các mô hình AI quy mô lớn.

(Theo CNBC, Bloomberg)