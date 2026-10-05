Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo, Tehran sẽ tập kích toàn bộ các căn cứ quân sự và tàu thuyền Mỹ nếu Washington mở cuộc tấn công trên bộ vào nước này.

Iran dọa nhắm mục tiêu vào căn cứ Mỹ nếu bị tấn công trên bộ. Ảnh: WANA

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Ali Fadavi, người đứng đầu nhóm cố vấn cho Tổng tư lệnh IRGC đã đưa ra cảnh báo trên trong một chương trình truyền hình Iran tối 4/10.

“Nếu người Mỹ tấn công trên bộ, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào mọi địa điểm liên quan đến người Mỹ, các căn cứ của Mỹ và mọi tàu thuyền liên quan đến Mỹ”, ông Fadavi nói.

Ông Fadavi lập luận Washington hiểu sức mạnh quân sự và người Mỹ “hiểu những tên lửa đánh trúng tàu chiến và các căn cứ của họ”. Ông cũng cho biết tốc độ sản xuất trang thiết bị quân sự của Iran đang vượt tốc độ sử dụng, đồng thời tuyên bố năng lực hiện tại của nước này đã tăng đáng kể so với hai cuộc xung đột trước.

Về eo biển Hormuz, ông Fadavi cho rằng Iran và Oman nên xây dựng và thực thi các quy định quản lý tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời cho biết những quy định như vậy đã được soạn thảo và đang được triển khai.

Ông cũng cảnh báo các tàu Mỹ sẽ dễ trở thành mục tiêu của Iran nếu Washington điều chúng tới khu vực. “Người Mỹ chỉ có thể tạo ra căng thẳng từ trên không và chắc chắn việc gia tăng căng thẳng sẽ gây bất lợi cho chính họ”, trưởng nhóm cố vấn của tư lệnh IRGC nhấn mạnh.

Ông Fadavi cũng khẳng định Iran “không hề tấn công một quốc gia Hồi giáo nào”, mà chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự Mỹ đặt tại những quốc gia đó.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực, khiến căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang. Gần đây, Mỹ đã điều thêm các khí tài hải quân và quân sự tới Trung Đông, trong đó có lực lượng tàu sân bay và tàu đổ bộ. Mỹ cũng tăng cường hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tại các căn cứ, cơ sở trong khu vực.

Các động thái triển khai lực lượng diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran tiếp tục đối đầu quân sự. Iran nhiều lần cảnh báo các căn cứ và lực lượng hải quân Mỹ trên khắp khu vực có thể trở thành mục tiêu nếu Washington tấn công lãnh thổ Iran.