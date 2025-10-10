Chiều 10/10, Yến Nhi bước vào phần thi Phỏng vấn kín cùng Chủ tịch Nawat Itsaragrisil, Phó Chủ tịch Teresa Chaivisut và đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza ở Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025.

Xuất hiện trong bộ vest trắng thanh lịch, đại diện Việt Nam gây thiện cảm nhờ phong thái tự tin, thân thiện. Khi được hỏi về áp lực tại cuộc thi, Yến Nhi bộc bạch: “Tôi không thấy quá áp lực, vì người hâm mộ Việt Nam luôn ủng hộ tôi hết mình. Dĩ nhiên, những chuyện vừa qua khiến tôi nặng nề hơn nhưng tôi nghĩ áp lực chính là động lực để mình trưởng thành”.

Yến Nhi trong ngày thứ 13 ở Miss Grand International 2025.

Yến Nhi cũng xúc động kể lại tuổi thơ khó khăn: “Tôi sinh ra trong một gia đình có cha làm thợ xây, mẹ bán vé số. Từ nhỏ, tôi đã học cách tự lập, làm thêm ở quán ăn để có tiền trang trải việc học. Tôi tin rằng nơi bạn bắt đầu không quyết định nơi bạn sẽ đi đến”.

Yến Nhi trong phần thi phỏng vấn kín:

Nhắc đến ồn ào vạ miệng gần đây, cô thẳng thắn chia sẻ: “Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người hiểu lầm. Khi bạn cùng phòng livestream, tôi vô tình dùng từ lóng trong lúc nói chuyện điện thoại. Tôi đã học được bài học quý giá và sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói của mình”.

Chủ tịch Nawat đánh giá cao sự trung thực của cô, cho rằng đó là “một kinh nghiệm đáng quý”.

Khi được hỏi về Miss Grand Armenia - Lilia Gzraryan, Yến Nhi nói: “Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, không phải bạn ‘đặc biệt’ gì đâu. Thực ra, tôi không thể đưa ra một câu trả lời chính xác ngay lúc này nhưng thật lòng, tôi rất yêu quý và cảm thấy an toàn khi ở bên cô ấy”.

Chủ tịch Nawat nhận xét: “Cô ấy nói vòng vo mãi không đi vào trọng tâm nhưng cuối cùng lại thừa nhận mình yêu đại diện Armenia”. Yến Nhi giải thích rằng trong tiếng Việt, từ “love” còn mang nghĩa “quý mến như bạn bè”.

Yến Nhi và Miss Grand Armenia - Lilia Gzraryan.

Cuối buổi, Yến Nhi chia sẻ ước mơ trở thành diễn viên vì cô yêu nghệ thuật và muốn lan tỏa năng lượng tích cực qua sân khấu. Cô cũng cho biết Miss Grand Tanzania – Beatrice Alex Akyoo là người mà cô tin rằng xứng đáng với vương miện năm nay.

Cùng ngày, đại diện Việt Nam nhận tin vui khi lọt top 20 phần bình chọn Country’s Power of the Year và sẽ tiếp tục kêu gọi bình chọn ở vòng 2. Người thắng cuộc hạng mục này sẽ được đặc cách vào top 20 chung kết.

Yến Nhi lọt top 20 phần bình chọn "Country’s Power of the Year".

Hiện tại, Yến Nhi đã hoàn thành 4 phần thi phụ gồm: Grand Talent, Grand Talk, Swimsuit Competition và Closed Interview. Trong những ngày tới, cô cùng các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động văn hóa, tập luyện cho bán kết (15/10) và chung kết (18/10) tại Bangkok (Thái Lan).

Ảnh, Video: MGI