Sáng 9/10, phần thi trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025 diễn ra tại Prachuap Khiri Khan (Thái Lan) với sự góp mặt của 77 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đại diện Việt Nam – Nguyễn Thị Yến Nhi thu hút sự chú ý với màn trình diễn giàu năng lượng. Diện bikini 2 mảnh, cô chọn kiểu tóc xoăn buộc cao quen thuộc cùng phong thái tự tin, rạng rỡ. Yến Nhi sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 3 vòng 81-64-92cm và làn da trắng sáng.

Nguyễn Thị Yến Nhi.

Nhiều người nhận xét phần thể hiện của Yến Nhi tiến bộ rõ rệt so với thời điểm tham gia Miss Grand Vietnam 2025, tuy nhiên việc giữ nguyên kiểu tóc cũ khiến cô bị đánh giá là thiếu đột phá.

Đại diện Việt Nam trong phần thi áo tắm:

So với các mùa giải trước, phần thi áo tắm năm nay nhận được nhiều phản hồi tích cực khi các thí sinh chú trọng thể hiện kỹ năng, thần thái hơn thay vì những động tác hoặc hành động quá đà. Trong số 77 thí sinh, nhiều đại diện quốc tế để lại ấn tượng mạnh.

Elisa Mysyshyne (Pháp) cao 1,78m, gây chú ý với nhan sắc lai cuốn hút và phong cách trình diễn gợi cảm.

Nariman Battikha (Venezuela) khoe hình thể săn chắc cùng thần thái chuyên nghiệp. Cô có nhiều kinh nghiệm dự thi sắc đẹp và từng vào Top 10 Miss Supranational 2018.

Faith Maria Porter (Ghana) nổi bật với làn da nâu khỏe khoắn và mái tóc ngắn cá tính.

Aitana Jiménez (Tây Ban Nha) ghi điểm nhờ nụ cười tỏa nắng, bước catwalk chắc chắn và tương tác tốt với khán giả.

Flavia López (Peru) dù bị chấn thương đầu gối, cô vẫn nỗ lực hoàn thành phần thi.

Dàn thí sinh Miss Grand International 2025 nóng bỏng với bikini.

Đại diện Nhật Bản gây chú ý khi nhào lộn trong lúc trình diễn:

Bên cạnh những màn trình diễn nổi bật, một số thí sinh vẫn để lộ sự căng thẳng, thiếu tự tin. Không ít người bị đánh giá là thiếu năng lượng và hình thể chưa săn chắc.

Đại diện Macau (Trung Quốc) - Elena Wang lộ rõ nét mặt căng thẳng.

Song song với các phần thi chính, Miss Grand International 2025 còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề nhằm quảng bá văn hóa và du lịch Thái Lan. Dàn thí sinh có cơ hội tham quan các danh lam thắng cảnh, giao lưu cùng truyền thông địa phương.

Sau hơn 10 ngày tại Thái Lan, Yến Nhi vẫn là tâm điểm chú ý giữa những tranh cãi xoay quanh phát ngôn thiếu chuẩn mực và khả năng tiếng Anh hạn chế. Hình ảnh của cô bị ảnh hưởng đáng kể, kéo theo lượng bình chọn Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích nhất) hiện ở mức 0%.

Yến Nhi chụp ảnh cùng đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza (Philippines).

Dù vậy, nhiều người hâm mộ trong nước vẫn gửi lời động viên, mong cô giữ tinh thần lạc quan và thể hiện tốt hơn trong các vòng thi sắp tới, gồm: National Costume (Trang phục dân tộc), Closed Interview (Phỏng vấn kín), Bán kết (15/10) và Chung kết (18/10) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).

Sau phần thi, Yến Nhi đăng tâm thư hướng về quê hương, bày tỏ lo lắng cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

“Hiện tại, tôi đang ở Thái Lan cho hành trình Miss Grand International 2025 nhưng tâm trí vẫn luôn hướng về Việt Nam. Tôi biết, việc kêu gọi bình chọn là một phần không thể thiếu của một thí sinh tại đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, ở thời điểm quê hương đang oằn mình trong thiên tai, tôi tin rằng mọi sự ưu tiên thiết thực nên hướng về đồng bào vùng lũ", cô chia sẻ.

Yến Nhi thông báo trích 50 triệu đồng từ tiền thưởng Miss Grand Vietnam để ủng hộ đồng bào vùng lũ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhờ công ty quản lý thay mặt chuyển khoản do đang thi đấu ở nước ngoài.

Ảnh, Video: MGI