Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) đã yêu cầu ba công ty điện lực lớn của bang xây dựng và cung cấp cho tất cả các nhóm khách hàng biểu giá điện linh hoạt theo nhu cầu, trong đó giá điện thay đổi ít nhất theo từng giờ, phản ánh chi phí điện bán buôn và các yếu tố đang biến động khác.

Các mức giá mới được kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng phải cắt giảm điện mặt trời. Khi sản lượng điện mặt trời cao, chi phí điện bán buôn thấp; nhờ đó khách hàng dùng biểu giá linh hoạt có thể dịch chuyển nhu cầu sang khung giờ rẻ hơn.

Một số thiết bị tiêu thụ điện có khả năng tự động điều chỉnh mức sử dụng dựa trên tín hiệu giá nhờ phần mềm và khả năng kết nối. Điều đáng nói, ngày càng có nhiều thiết bị như vậy sẽ xuất hiện trên thị trường.

Việc áp dụng giá điện linh hoạt tại California sẽ giúp giảm tình trạng cắt giảm năng lượng tái tạo. Ảnh minh họa: Sunnova

Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời Mỹ (SEIA) đã đề xuất thêm thành phần giá điện linh hoạt theo thị trường bán buôn. Theo đó, CPUC đã yêu cầu áp dụng điều này, cho rằng nó sẽ giúp giảm tình trạng cắt giảm năng lượng tái tạo.

SEIA còn đề xuất bổ sung một thành phần giá nhằm khuyến khích sử dụng hiệu quả lưới phân phối, qua đó giảm chi phí nâng cấp hạ tầng dài hạn và tiết kiệm cho khách hàng. CPUC đồng tình, quy định mức hỗ trợ được tính dựa trên chi phí biên của việc mở rộng hạ tầng này.

“Theo Ủy ban Tiện ích Công cộng California, các thành phần giá này cùng với một số yếu tố khác sẽ "cung cấp tín hiệu giá chính xác, thúc đẩy dịch chuyển tải hiệu quả về kinh tế và tăng độ tin cậy của lưới điện". Mục tiêu chính là hạn chế tình trạng cắt giảm năng lượng tái tạo, đồng thời giảm lượng khí thải carbon phát sinh từ việc đáp ứng nhu cầu hệ thống trong tương lai.

Ba công ty điện lực chịu ảnh hưởng bởi quy định này là PG&E, SCE và SDG&E. Họ sẽ phải lựa chọn một trong số các phương án bảo vệ khách hàng nhằm mở rộng việc áp dụng biểu giá linh hoạt “mà không tạo ra những tác động lớn về cơ cấu hóa đơn”, theo CPUC.

Một phương án bảo vệ khách hàng là sử dụng biểu giá thuê bao hai thành phần. Các mức giá bao gồm một gói thuê bao dựa trên đặc điểm biểu đồ phụ tải riêng của khách hàng và được tính toán theo mức giá biểu phí hiện hành.

Nhân viên CPUC dẫn nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley cho thấy cách tiếp cận này sẽ giảm thiểu tác động lên hóa đơn khách hàng và việc thu hồi doanh thu của công ty điện lực, đồng thời khuyến khích hành vi dịch chuyển phụ tải.

Edward Cazalet, Giám đốc điều hành công ty tư vấn về giá điện động TeMix, đã mô tả biểu giá thuê bao hai phần này bằng phép so sánh với việc mua vé xem bóng chày cả mùa giải.

Bên cạnh đó, ba công ty điện lực chịu sự điều chỉnh của lệnh CPUC có thể lựa chọn đưa cơ chế bồi hoàn cho phần năng lượng xuất khẩu, chẳng hạn từ hệ thống pin lưu trữ, vào trong biểu giá linh hoạt theo nhu cầu. Nếu áp dụng mức giá cho điện xuất khẩu thì giá này sẽ thấp hơn giá điện nhập khẩu.

Một số công ty điện lực đã thực hiện các nghiên cứu thí điểm về giá điện linh hoạt. Trong đó, 5 công ty điện lực lớn nhất của bang California được yêu cầu phải công bố và cập nhật ít nhất theo từng giờ các biểu giá biến thiên theo thời gian (đang áp dụng và mới áp dụng) trong cơ sở dữ liệu MIDAS của bang.

Trên phạm vi toàn quốc, việc đạt được nhu cầu điện linh hoạt nhờ áp dụng giá điện động sẽ mang lại khoản tiết kiệm hằng năm từ 33-50 tỷ USD, theo một nghiên cứu năm 2022 của Phòng thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo PV