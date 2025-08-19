Ngày 19/8, trong khuôn khổ lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post đã chính thức khánh thành Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam và khởi công 2 dự án hạ tầng số quan trọng gồm Nền tảng hậu cần Bưu điện và Trung tâm dữ liệu mới.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long tin tưởng rằng trong 20 năm tới Vietnam Post sẽ có thêm nhiều những công trình để đồng hành cùng đất nước.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn Tổng công ty thời gian qua, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long nhận xét, việc 3 dự án của Vietnam Post được chọn vào danh sách 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cũng thể hiện sự chuẩn bị dày công, chu đáo của doanh nghiệp để hưởng ứng sự kiện trọng đại của đất nước; đồng thời cũng tin tưởng rằng trong 20 năm tới Vietnam Post sẽ có thêm nhiều những công trình để đồng hành cùng đất nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng bưu chính, Thứ trưởng Phạm Đức Long đánh giá nền tảng hậu cần Bưu điện và trung tâm dữ liệu mới là 2 công trình sẽ góp phần tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành. Vietnam Post thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt 2 dự án này, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Với Phòng truyền thống Bưu điện Việt Nam mới được khánh thành, Thứ trưởng Phạm Đức Long chỉ rõ, bảo tàng số này có ý nghĩa, giá trị rất lớn, là “địa chỉ đỏ” cho các thế hệ, cả những cô chú đã nghỉ hưu quay lại, tìm lại hình ảnh của mình cũng như thế hệ trẻ nhìn vào lịch sử để vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Vietnam Post khẳng định Bưu điện Việt Nam sẽ tạo ra những bươc đột phá mới để đảm bảo dòng chảy vật chất.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Vietnam Post Nguyễn Trường Giang khẳng định: “Tại Bưu điện Việt Nam, công nghệ không chỉ kiến tạo tương lai mà còn là điểm chạm để kết nối, lan tỏa quá khứ. Bưu điện Việt Nam sẽ tạo nên những bước đột phá mới để đảm bảo dòng chảy vật chất với 4 động lực: Mô hình tổ chức mới, cơ chế kinh tế mới, hệ sinh thái dịch vụ mới và chuyển đổi số toàn diện".

Thông tin cụ thể về 3 dự án quan trọng của Vietnam Post vừa được khởi công, khánh thành, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post Lê Quốc Anh nhấn mạnh: Ba công trình trọng điểm này là sự kết nối của quá khứ, hiện tại và tương lai, thể hiện tinh thần giữ gìn truyền thống, bứt phá công nghệ, kiến tạo tương lai số của Vietnam Post.

Trong đó, nền tảng hậu cần Bưu điện – VLP gồm 8 module cốt lõi, hướng tới tự động hóa toàn bộ quy trình hoạt động bưu chính, logistics, thương mại điện tử và phân phối của Vietnam Post, từ khâu đầu đến khâu cuối, bao gồm tiếp nhận đơn hàng, phân loại, vận chuyển và giao hàng chặng cuối.

Dự kiến sẽ được hoàn thành trước ngày 30/4/2026, nền tảng VLP được kỳ vọng sẽ giúp Vietnam Post khẳng định vị thế trong hệ sinh thái số phục vụ doanh nghiệp và người dân trên phạm vi cả nước cũng như kết nối với quốc tế, với nhiều lợi ích như: Tối ưu và tự động hóa quy trình vận hành; nâng cao hiệu quả hoạt động; cải thiện trải nghiệm khách hàng; quản lý dữ liệu và phân tích thông minh; hỗ trợ chiến lược mở rộng và phát triển kinh doanh...

Xác định công nghệ là "chìa khóa" để đổi mới doanh nghiệp, Vietnam Post dự định sẽ triển khai drone, robot AVG, robot giao hàng và phương tiện tự hành nhằm mở rộng “cánh tay” phục vụ và xây dựng nền tảng logistics thông minh, ổn định, bền vững.

Là một bước đi chiến lược nhằm xây dựng nền tảng hạ tầng chuyển đổi số toàn diện cho Vietnam Post, Trung tâm Dữ liệu mới được thiết kế theo chuẩn quốc tế Tier III, kết nối mạng đa tuyến tốc độ cao, an toàn, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục 24/7; hệ thống giám sát an toàn thông tin được triển khai theo tiêu chuẩn ISO 27001; hệ thống máy chủ, trang thiết bị mạng đảm bảo an toàn bảo mật đồng bộ, hiện đại, cung cấp khả năng tính toán đến hơn 1.000 máy chủ ảo hóa, lưu trữ hàng trăm Petabyte dữ liệu.

Trung tâm sẽ đáp ứng yêu cầu triển khai các công nghệ mới như Big Data, AI, IoT... Đặc biệt, hạ tầng công nghệ điện toán đám mây riêng không chỉ phục vụ nội bộ, mà còn được thiết kế mở để trong tương lai có thể cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây công cộng và đa đám mây cho doanh nghiệp và khách hàng trên thị trường.

Dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, dự án Trung tâm dữ liệu mới của Vietnam Post hướng tới cung cấp các nền tảng công nghệ ổn định, an toàn, tốc độ cao, là những nền tảng tin cậy cho chuyển đổi số, đảm bảo chủ quyền dữ liệu và mở ra các cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực hạ tầng số của Bưu điện Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long và các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam.

Truyền tải thông điệp “Tự hào quá khứ - Kết nối tương lai”, Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam là một công trình biểu tượng, nơi lưu giữ, kết nối ký ức 80 năm hào hùng của ngành Bưu điện, với không gian trưng bày kết hợp hài hòa giữa hiện vật vật lý và số hóa theo dòng thời gian: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai.

Cụ thể, không gian vật lý của Phòng Truyền thống được chia thành 12 khu vực kể lại câu chuyện về hành trình hơn 80 năm từ ngày thành lập (1945) cho đến nay và tương lai của Bưu điện Việt Nam, giúp người tham quan có thể hiểu rõ hơn những bước chuyển mình, những mốc son đáng tự hào của ngành Bưu điện.

Kết hợp với trưng bày vật lý, toàn bộ không gian phòng Truyền thống được ứng dụng các công nghệ hiện đại: Số hóa 3D hiện vật, trình chiếu 3D mapping; trợ lý ảo AI và hướng dẫn viên AI hỗ trợ hỏi, đáp, hướng dẫn thăm quan trực tiếp… giúp mang lại cho khách tham quan cảm giác như được “chạm vào lịch sử”.

Các khu vực trải nghiệm tương tác như: “Ký ức thời gian”, hệ thống lưu bút điện tử, chụp và in ảnh check-in tự động cũng giúp kết nối cảm xúc, để mỗi khách thăm quan đều có thể lưu giữ những kỷ niệm riêng.

Ngoài ra, Phòng Truyền thống điện tử 3D cung cấp trải nghiệm tham quan ảo qua website truyenthong.vietnampost.vn, cho phép mọi người xem chi tiết hiện vật, hình ảnh, video minh họa và điều hướng không gian bảo tàng từ xa.

Vietnam Post tin tưởng rằng Phòng Truyền thống số này sẽ trở thành không gian trải nghiệm, giáo dục, truyền cảm hứng cho cán bộ, nhân viên toàn ngành cũng như khách hàng, đối tác, học sinh, sinh viên, cộng đồng.