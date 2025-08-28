Đến thăm Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), công chúng có thể khám phá nhiều điều thú vị, độc đáo tại không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tại lễ khai mạc triển lãm sáng nay, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tới thăm khu trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số

Không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, với bố cục mặt bằng nhìn từ trên xuống được lấy cảm hứng từ hoa sen - biểu tượng quốc hoa của đất nước.

Không gian này thể hiện rõ tinh thần "Đồng hành - Hòa hợp - Phát triển", biểu trưng cho mối liên kết giữa các dân tộc và tôn giáo trong một cộng đồng thống nhất.

Hiện vật trưng bày tại đây gồm có pano tấm lớn, ảnh, bản vẽ, tài liệu, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo tăng cường (AR)…

Các "nhân viên lễ tân đặc biệt" là 2 robot có khả năng tương tác, nói chuyện với khách thăm quan.

Những "nhân viên" này sẽ hướng dẫn khách đến từng không gian trưng bày chuyên đề, giới thiệu thông tin về các dân tộc thiểu số và tôn giáo được công nhận tại Việt Nam.

Nếu muốn tìm hiểu thông tin về 53 dân tộc thiểu số ở 34 tỉnh, thành trên cả nước, khách tham quan có thể tra cứu qua màn hình cảm ứng.

Một trong những điểm nhấn chính là khu vực trưng bày chuyên đề "Xóa nhà tạm, nhà dột nát - Công trình quốc gia đặc biệt".

Tại khu trưng bày chuyên đề về công tác dân tộc, công chúng có thể khám phá hoạt động sinh hoạt hàng ngày của đồng bào các dân tộc thiểu số qua những bức ảnh sinh động.

Công chúng cũng có thể trực tiếp trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo như nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của nghệ nhân người Mông.

Trang phục truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số được người mẫu trình diễn tại gian trưng bày.

Khu trưng bày trang phục truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số.

Những cuốn sách về các dân tộc ít người cũng được giới thiệu tại đây.

Những chương trình biểu diễn văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc sẽ tạo không khí sôi động cho không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Sản phẩm OCOP của các vùng miền cũng là một điểm nhấn thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Công tác tôn giáo là không gian trưng bày chuyên đề độc đáo, mang lại nhiều thông tin và trải nghiệm thú vị. Công chúng có thể tìm hiểu về những đổi thay ấn tượng của đồng bào các tôn giáo trong thời gian qua.

Bên cạnh những tài liệu, hình ảnh giới thiệu về 16 tôn giáo được công nhận tại Việt Nam, đại diện một số tôn giáo với trang phục đặc trưng sẵn sàng đón tiếp, cung cấp thông tin cho những người muốn tìm hiểu thêm.

Không gian trưng bày tài liệu, sách, ảnh... của đạo Phật ở Việt Nam

Đạo Cao đài là một tôn giáo nội sinh đã được Nhà nước công nhận

Các hoạt động hấp dẫn và những trải nghiệm thú vị tại không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ diễn ra đến ngày 5/9.