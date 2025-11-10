Nhà tuyển dụng yêu cầu ngày càng cao với kỹ năng tiếng Anh

Theo ông Pushkar Saran - Giám đốc Điều hành Khu vực Đông Nam Á & Nam Á, Sản phẩm dành cho Tổ chức, Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service – ETS), tại Việt Nam, khái niệm “ứng viên đủ năng lực” đang được định nghĩa lại. Hiện nay, nhà tuyển dụng ưu tiên những người lao động có thể thích ứng, vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn công việc. Yếu tố này càng được đặt lên hàng đầu ở các ngành công nghiệp dựa trên công nghệ số.

Trên toàn cầu, 89% lãnh đạo nhân sự cho rằng chứng chỉ kỹ năng chính thức là công cụ quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục và khả năng tuyển dụng; 86% cũng nhận thấy có “khoảng trống về tính xác thực” khi kỹ năng được đánh giá không chính thức. Quá trình chuyển đổi số nhanh của Việt Nam càng thúc đẩy xu hướng này.

“Khi các doanh nghiệp gấp rút ứng dụng công cụ AI, tự động hóa quy trình làm việc thì những kỹ năng về tiếng Anh, kiến thức dữ liệu và giao tiếp số đang trở thành tiêu chuẩn mới tuyển dụng”, ông Pushkar Saran nhấn mạnh.

Ông Pushkar Saran cũng nhấn mạnh 3 lĩnh vực cho thấy yêu cầu về kỹ năng ngày càng cao.

Đầu tiên là lĩnh vực công nghệ thông tin (IT). Việt Nam dự kiến cần 700.000 nhân lực IT vào năm 2025, trong khi các cơ sở đào tạo chỉ cung cấp khoảng 500.000, thiếu hụt 200.000 người.

Các khách hàng toàn cầu đòi hỏi giao tiếp và hợp tác linh hoạt trong lĩnh vực này. Những kỹ năng tiếng Anh đã được các nhà tuyển dụng công nghệ hàng đầu trên toàn thế giới đánh giá cao. Đặc biệt, những kỹ năng này đều có trong bài thi TOEIC.

Tiếp đến là lĩnh vực sản xuất và chế biến với gần 68% doanh nghiệp sản xuất có kế hoạch tuyển dụng mới trong quý II/2025. Điều này minh chứng năng lực giao tiếp, lập hồ sơ và tuân thủ bằng tiếng Anh trở nên quan trọng. TOEIC đồng thời giúp các doanh nghiệp trong khu vực châu Á giảm thiểu sai sót sản xuất và tăng cường an toàn, chất lượng thông qua giao tiếp hiệu quả.

Tiếp đến là logistics và chuỗi cung ứng. Với mục tiêu tăng trưởng 12 - 15% mỗi năm từ 2025 - 2035, ngành này cần chuyên gia có khả năng phối hợp xuyên biên giới và làm việc với đối tác quốc tế. TOEIC đóng vai trò là tiêu chuẩn chung giúp vận hành thương mại hiệu quả và nâng cao tính linh hoạt nhân lực.

“Ở cả ba lĩnh vực, giao tiếp tiếng Anh không còn là sự lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc”, ông Pushkar Saran cho hay.

Bài thi TOEIC - cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp

Theo Báo cáo Tiến bộ Con người (HR Edition) của ETS, 90% nhân viên Việt Nam tin rằng chứng chỉ kỹ năng giúp cải thiện triển vọng nghề nghiệp. 82% số người được khảo sát muốn so sánh kỹ năng của mình với đồng nghiệp trong ngành. 78% sẵn sàng tin tưởng vào huấn luyện dựa trên AI để phát triển sự nghiệp.

Với nhà tuyển dụng, điều này mang lại lợi ích rõ ràng thể hiện qua 85% lãnh đạo nhân sự toàn cầu cho rằng đào tạo nâng cao kỹ năng cho nhân viên hiện đạt hiệu quả hơn so với tuyển lao động mới. Từ đó, ứng viên có kỹ năng luôn được nhà tuyển dụng săn đón.

Nhận thức được điều đó, bài thi TOEIC, được phát triển bởi ETS, đã trở thành cầu nối giữa trường đại học và doanh nghiệp tại châu Á. Tại Việt Nam, TOEIC giúp các cơ sở giáo dục và nhà tuyển dụng thống nhất tiêu chuẩn về tiếng Anh tại môi trường làm việc - biến năng lực giao tiếp thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Theo ông ông Pushkar Saran, đối với sinh viên, TOEIC là bằng chứng minh chứng cho khả năng làm việc. Đối với doanh nghiệp, TOEIC mang lại công cụ đánh giá khách quan, được công nhận toàn cầu, giúp thu hẹp khoảng cách giữa năng lực thực tế và kỳ vọng tuyển dụng. Đây đồng thời là chứng chỉ đáng tin cậy tại nền kinh tế kỹ năng mới, giúp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm và giúp doanh nghiệp tuyển dụng được lao động có năng lực.

(Nguồn: ETS)