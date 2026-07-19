Phục vụ Mbappe

Đội tuyển Anh đánh bại Pháp 6-4 trong trận tranh hạng ba vốn luôn bị xem là màn so tài gượng gạo, nhưng biến thành cuộc “đấu súng” khá kỳ thú, gợi nhớ thời bóng đá những năm 1950 với sơ đồ 5 tiền đạo.

Sau khi dẫn tới 4 bàn ngay trong hiệp 1, Anh khép lại trận đấu với chiến thắng 6-4 để giành vị trí thứ ba tại World Cup, thành tích tốt nhất của họ kể từ chức vô địch năm 1966.

Anh ghi 4 bàn ngay trong hiệp 1. Ảnh: FA

Tỷ số này phần nào giúp Pháp gỡ gạc danh dự, nhưng cũng cho thấy các cầu thủ hai đội không thi đấu với cường độ cao trong trận đấu vốn ít ai thực sự mong muốn.

Khán giả trên sân Hard Rock chứng kiến một thực tế rằng không có nhiều sự an ủi dành cho hai đội thua bán kết, ngoài việc nhiều năm sau người ta chỉ còn nhớ rằng Anh đứng thứ ba.

Pháp bước vào trận với tâm trạng nặng nề. Hai bàn của Kylian Mbappe cùng các pha lập công của Barcola và Ousmane Dembele là kết quả của nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn hình ảnh của “Les Bleus”.

Các cầu thủ áo lam muốn chia tay Didier Deschamps bằng một màn trình diễn bớt thất vọng, đồng thời giúp Mbappe hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cá nhân.

Cú đúp ấy đưa Mbappe vượt Lionel Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup với 22 pha lập công.

Đồng thời, Mbappe cũng nâng khoảng cách lên 2 bàn so với Messi (10 so với 8) trong cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026.

Saka ghi hat-trick. Ảnh: FA

Messi vẫn còn cơ hội san lấp cả hai cột mốc này nếu tỏa sáng trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha (2h ngày 20/7) – một thách thức không nhỏ khi đối thủ lập kỷ lục sạch lưới 6 trận.

Kể từ khi Gerd Muller ghi 10 bàn tại Mexico 1970, chưa có cầu thủ nào chạm tới con số ấy trong một kỳ World Cup.

Mbappe tiếp tục bổ sung các danh hiệu cá nhân vào bảng thành tích đồ sộ của mình, nhưng đã hai năm liên tiếp không giành được bất kỳ danh hiệu tập thể nào. Bên phía Anh, Bukayo Saka là ngôi sao nổi bật nhất với cú hat-trick.

Bốn bàn thua phản ánh rõ hình ảnh Pháp thiếu động lực, chơi kém quyết liệt và cực kỳ mong manh trước giờ nghỉ.

Mbappe có kỳ World Cup nổi bật về mặt cá nhân. Ảnh: FFF

Chỉ 3 phút sau tiếng còi khai cuộc, Declan Rice mở màn cơn mưa bàn thắng. Tiếp đó, Konsa nhân đôi cách biệt và Saka lập cú đúp để đưa Anh dẫn tới 4-0 sau hiệp 1 – tỷ số khó tin.

Lời chia tay Deschamps

Kể từ bán kết World Cup 1958, Pháp chưa từng thủng lưới hơn 3 bàn trong một trận đấu tại World Cup. Còn nếu tính trong 90 phút thi đấu chính thức, lần gần nhất họ nhận từ 3 bàn trở lên là ở vòng bảng Tây Ban Nha 1982, cũng trước chính Anh (thua 1-3).

Ở chung kết World Cup 2022, Argentina ghi 3 bàn vào lưới Pháp (hòa 3-3), nhưng bàn thứ 3 đến trong hiệp phụ trước khi “La Albiceleste” thắng trên chấm luân lưu.

Olise bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Ảnh: FFF

Trong trận cuối cùng với Pháp, Deschamps sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, nhưng vẫn bố trí Olise, Doue và Cherki phục vụ Mbappe. Vấn đề là hàng thủ không thể cân bằng được đội hình thiên về tấn công ấy.

Ở bàn thua thứ 3, khi toàn bộ hàng phòng ngự dâng cao gần giữa sân, Pháp để Anh phản công theo đúng kiểu bóng đá sân trường. Không ai đủ tốc độ theo Rashford trong quãng đường gần 60 mét.

Sau hàng loạt pha bóng bật ra, 5 cầu thủ áo lam và Maignan bất lực nhìn Saka nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.

Sau giờ nghỉ, Deschamps có 4 thay đổi. Pháp cố gắng sửa sai, chủ yếu vì lòng tự trọng hơn là vì khát khao giành hạng ba.

Mbappe có cú đúp, xen giữa anh kiến tạo cho Barcola để rút ngắn tỷ số 3-4. Thế trận đôi công mở ra, “Les Bleus” thậm chí có rất nhiều cơ hội gỡ hòa.

Kỷ nguyên Deschamps khép lại bằng 2 thất bại liên tiếp. Ảnh: FFF

Tuy nhiên, từ phút 87 trở đi, Saka hoàn tất hat-trick, cùng các bàn thắng cho Dembele và Jude Bellingham, khép lại bữa tiệc giải trí đúng như khán giả Mỹ mong chờ.

“Tiềm năng vẫn còn nguyên đó. Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời, và họ sẽ trưởng thành hơn nữa sau trải nghiệm này”, Deschamps gửi thông điệp cho người bạn Zinedine Zidane sau trận cuối cùng dẫn Pháp.

“Pháp có đầy đủ điều kiện để tiếp tục duy trì vị thế ở đẳng cấp cao nhất. Tôi không mong điều gì tồi tệ xảy ra. Ngược lại, đội và người kế nhiệm của mình mọi điều tốt đẹp nhất, mong mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ”.

Tạm biệt Deschamps, Pháp chào đón Zidane với mong muốn kỷ nguyên vàng mới – bắt đầu từ EURO 2028 tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Cộng hòa Ireland, xa hơn là giải đấu kỷ niệm tròn một thế kỷ World Cup năm 2030.

(Nguồn: VTV)