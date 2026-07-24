Trung vệ 26 tuổi nổi lên như là một trong những mục tiêu hàng đầu của Chelsea hè này, khi tân HLV Xabi Alonso muốn bổ sung thêm chất lượng và kinh nghiệm cho hàng phòng ngự.

Arsenal cũng hỏi mua Lacroix trước thềm World Cup 2026. Tuy nhiên, hiện Pháo thủ không tiếp tục theo đuổi dù Saliba chấn thương dài hạn.

Lacroix sắp gia nhập Chelsea - Ảnh: SunSport

Crystal Palace yêu cầu mức phí lên tới 60 triệu bảng cho Lacroix, đồng thời muốn thu về ít nhất số tiền tương đương 52 triệu bảng mà Tottenham đã chi để chiêu mộ Jan Paul van Hecke từ Brighton.

Quãng thời gian khoác áo Crystal Palace, Lacroix cùng đội bóng giành FA Cup, Conference League và Siêu cúp Anh (Community Shield).

Ngoài Lacroix, Chelsea cũng dành sự quan tâm tới John Stones, đang là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Man City. Xabi Alonso muốn bổ sung nhân tố giàu kinh nghiệm và có tố chất thủ lĩnh cho đội hình.

Ở chiều ngược lại, nhiều trung vệ được dự đoán sẽ sớm chia tay sân Stamford Bridge. Trevoh Chalobah đang nhận được lời đề nghị từ Como, phí chuyển nhượng khoảng 30 triệu bảng.

Trong khi Axel Disasi lọt vào tầm ngắm của AC Milan cùng một số CLB khác. Chelsea định giá trung vệ người Pháp ở mức 25 triệu bảng.

Disasi từng được Crystal Palace cân nhắc như một phương án thay thế Lacroix, nhưng bản thân cầu thủ ưu tiên thi đấu tại châu Âu nếu rời Chelsea.

Nếu hoàn tất thương vụ, Lacroix sẽ trở thành tân binh nối tiếp Morgan Rogers và Marco Palestra. Ngoài ra, hậu vệ Valentin Barco cũng chuẩn bị gia nhập Chelsea từ CLB "chị em" Strasbourg.

Trước đó, Chelsea đã hoàn tất hai hợp đồng Emmanuel Emegha và Geovany Quenda. Đây đều là những giao kèo được thống nhất từ trước lúc Xabi Alonso chính thức tiếp quản đội bóng.