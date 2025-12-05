Khởi nguồn từ Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam, thương hiệu ZinZin tiếp tục được phát triển bởi Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam - tên gọi mới của Elovi sau khi trở thành thành viên chính thức của Tập đoàn Morinaga Milk - tập đoàn sữa với hơn 100 năm lịch sử tại Nhật Bản.

Sự kết hợp hài hòa giữa sữa và nước trái cây là công thức cốt lõi tạo nên bản sắc của ZinZin - mang đến trải nghiệm thơm ngon, bổ dưỡng và dễ uống cho trẻ nhỏ.

Dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam

Suốt nhiều năm qua, ZinZin lựa chọn con đường: đặt chất lượng lên hàng đầu. Điều tạo nên sự khác biệt của ZinZin chính là quy trình sản xuất hiện đại, được vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng Nhật Bản - nơi mọi chi tiết đều được chăm chút với tinh thần “tận tâm và chất lượng”.

Từ nguyên liệu sữa đến nước ép trái cây, mọi thành phần đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và kiểm tra nghiêm ngặt. Mỗi mẻ sản xuất đều được giám sát chặt chẽ, nhằm đảm bảo sản phẩm giữ trọn vị ngon và duy trì giá trị dinh dưỡng thiết yếu mà trẻ em cần.

Theo đại diện thương hiệu, những gì trẻ uống mỗi ngày không chỉ nuôi dưỡng cơ thể, mà còn góp phần nuôi dưỡng tương lai. Vì vậy, sự an toàn và tinh khiết của từng giọt sữa, từng vị trái cây chính là lời cam kết mà thương hiệu dành đến các bậc phụ huynh.

Dây chuyền tiệt trùng khép kín

Để bảo toàn giá trị dinh dưỡng trong từng sản phẩm, ZinZin được sản xuất tại nhà máy của công ty cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam, với dây chuyền tiệt trùng khép kín hiện đại của Tetra Pak (Thụy Điển) - một trong những công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong ngành thực phẩm - đồ uống.

Công nghệ này giúp sản phẩm: Giữ nguyên hương vị tự nhiên; Duy trì nguồn dưỡng chất lành mạnh; Cam kết không sử dụng chất bảo quản; Đảm bảo an toàn khi đến tay trẻ.

Từng hộp Thức uống sữa trái cây ZinZin, sữa chua uống trái cây ZinZin Kids đều được đóng gói cẩn thận, chỉn chu.

Thức uống sữa trái cây ZinZin là sự kết hợp hài hòa giữa sữa và nước trái cây, mang đến hương vị thơm ngon, dễ uống cùng giá trị dinh dưỡng thiết thực cho trẻ nhỏ. Sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu cao cấp, bổ sung Canxi và Vitamin D3, hỗ trợ sự phát triển của trẻ.

Với gần 20 năm đồng hàng cùng trẻ em Việt Nam, ZinZin luôn giữ vững một sứ mệnh duy nhất: Nuôi dưỡng vóc dáng khỏe mạnh, tinh thần vui tươi và tương lai rạng rỡ của thế hệ mai sau.

Sữa chua uống ZinZin Kids - Năng lượng cho tuổi thơ rực rỡ

Giữa nhịp sống bận rộn, điều cha mẹ mong nhất là con luôn khỏe mạnh, năng động và hồn nhiên. Hiểu điều đó, từ năm 2016, ZinZin cho ra đời thêm sữa chua uống tiệt trùng ZinZin Kids - dòng sản phẩm sữa chua được lên men tự nhiên với nguồn nguyên liệu từ sữa kết hợp với nước ép trái cây thơm ngon, mang đến hương vị dễ uống, tươi mát, phù hợp với trẻ nhỏ.

ZinZin Kids tiếp thêm năng lượng cho mỗi giờ học, giờ vận động, và từng khoảnh khắc khám phá thế giới. Một chai nhỏ, nhưng chứa đựng cả sự chăm sóc dịu dàng mà cha mẹ muốn gửi gắm.

Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam

Nhà máy: Khu Công Nghiệp Nam Phổ Yên, Phường Trung Thành, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Website: https://morinaga-nf.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/zinzinsuatraicay

