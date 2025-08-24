Bạn hỏi loại trái cây nào tốt nhất cho sức khỏe cũng giống như hỏi bài tập nào tốt nhất cho cơ bắp: Tất cả đều có lợi cho cơ thể. Mọi loại trái cây đều mang lại lợi ích cho sức khỏe với lượng vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa phong phú và là nguồn cung cấp chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa. Theo Men's Health, nếu ai đó khuyên không nên ăn trái cây vì bất kỳ lý do nào, chẳng hạn trái cây chứa nhiều đường hoặc nhiều calo, điều đó hoàn toàn sai.

Tuy nhiên, mỗi người chỉ có thể ăn số lượng trái cây nhất định trong một ngày, nên việc ưu tiên lựa chọn loại quả phù hợp là điều dễ hiểu.

Tiến sĩ Lisa McAnulty, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cho biết: “Tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người - như hàm lượng chất xơ cao hơn, nhiều vitamin C, hoặc nhiều khoáng chất như kali, một loại trái cây có thể được coi là tốt hơn về mặt dinh dưỡng so với loại khác”.

Ổi là loại quả được đánh giá cao về dinh dưỡng. Ảnh minh họa: Ban Mai

Thực tế, đa số mọi người đang không ăn đủ lượng trái cây cần thiết. Theo Khảo sát Dinh dưỡng Mỹ giai đoạn 2019-2023, chỉ có 17% người trưởng thành đáp ứng khuyến nghị ăn đủ trái cây mỗi ngày. Điều này có nghĩa, dù là táo, cam, chuối, việt quất, lê, xoài hay thanh long, bạn nên bổ sung nhiều hơn vào chế độ ăn hằng ngày.

Những loại trái cây giàu dưỡng chất

Dựa trên Cơ sở Dữ liệu Dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ, dưới đây là các loại trái cây tươi có hàm lượng dưỡng chất nổi bật:

- Chất xơ: Mâm xôi, 8g/123g

- Chất đạm: Chanh dây, 5g/236g

- Canxi: Chà là, 96mg/188g

- Sắt: Hồng, 3,75mg/170g

- Magie: Chà là, 81mg/188g

- Kali: Ổi, 688mg/165g

- Kẽm: Mâm xôi đen, 0,76mg/144g

- Vitamin C: Ổi, 377mg/165g

- Folate: Ổi, 81mg/165g

- Choline: Quýt ngọt, 21mg/225g

Đây chỉ là bảng xếp hạng theo từng dưỡng chất, trong khi thực tế, việc ăn đa dạng trái cây mới là cách tốt nhất để nhận được đầy đủ lợi ích.

Đường trong trái cây có gây hại?

Các loại trái cây tươi có ảnh hưởng tương tự nhau đến đường huyết và không gây tăng đột biến như đường thêm vào trong thực phẩm chế biến.

Những loại trái cây chứa nhiều đường tự nhiên cũng đồng thời giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, ngăn ngừa tăng đường huyết. Theo Tiến sĩ Robert Lustig, Đại học California, San Francisco (Mỹ): “Ngay cả khi bạn nạp nhiều đường từ trái cây, cơ thể không hấp thụ toàn bộ lượng đường đó”.

Tuy nhiên, khi xay trái cây thành sinh tố, chất xơ không hòa tan bị phá vỡ, khiến cơ thể hấp thụ đường nhanh hơn. Vì vậy, dù sinh tố vẫn cung cấp vitamin và dưỡng chất, cần lưu ý không lạm dụng.

Trái cây và giảm cân

Một số chế độ ăn kiêng hạn chế trái cây do chứa carbohydrate. Tuy nhiên, việc loại bỏ trái cây đồng nghĩa với bỏ qua nguồn chất chống oxy hóa quan trọng. Trái cây thường ít calo, thích hợp làm món ăn vặt, ăn kèm hoặc tráng miệng. Một cốc việt quất chứa 84 calo, một quả kiwi có 48 calo, một quả chuối khoảng 122 calo. Do đó, một chế độ ăn giảm cân hợp lý nên bao gồm nhiều loại trái cây khác nhau.