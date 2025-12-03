Theo Mirror, bác sĩ Sethi đã chia sẻ về một số loại thực phẩm bạn nên thêm vào chế độ ăn để hỗ trợ đường ruột. Riêng với trái cây, ông gói gọn trong 4 loại:

Đầu tiên là kiwi. Kiwi chứa enzyme actinidin giúp phân giải protein, hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, loại quả này giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Chất xơ trong kiwi cũng giúp nhu động ruột đều đặn, phòng ngừa táo bón. Tuy nhiên, một số người có thể dị ứng kiwi với biểu hiện ngứa miệng hoặc sưng môi. Ăn quá nhiều kiwi cũng có thể gây đầy hơi hoặc tiêu chảy do hàm lượng chất xơ cao.

Kiwi, đu đủ... tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Ban Mai

Tiếp theo là đu đủ. Enzyme papain trong đu đủ hỗ trợ tiêu hoá protein và giảm đầy hơi. Trái cây này cũng giàu vitamin A, C và chất chống oxy hóa, tốt cho mắt và da. Chất xơ trong đu đủ giúp cải thiện nhu động ruột. Tuy nhiên, đu đủ xanh có thể gây khó chịu dạ dày và những người dị ứng latex nên thận trọng khi ăn.

Bác sĩ Sethi đặc biệt khuyên ăn chuối hơi xanh. Chuối xanh chứa nhiều tinh bột kháng, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột và giúp ổn định đường huyết. Chất xơ trong chuối cũng hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón. Tuy nhiên, chuối hơi xanh có vị chát, cứng hơn chuối chín nên nhiều người khó ăn. Ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng hoặc khó tiêu do tinh bột kháng.

Cuối cùng, ổi là lựa chọn lý tưởng để cải thiện tiêu hóa. Ổi giàu chất xơ giúp nhu động ruột trơn tru, đều đặn, đồng thời cung cấp vitamin C tăng cường sức đề kháng. Hương vị thơm ngon của ổi cũng dễ kết hợp trong các món tráng miệng hoặc sinh tố. Tuy nhiên, ăn nhiều hạt ổi có thể khó tiêu và những người bị tiểu đường nên lưu ý vì ổi chín ngọt có thể ảnh hưởng đến đường huyết nếu ăn quá nhiều.

Theo bác sĩ Sethi, việc lựa chọn đúng loại và độ chín của trái cây không chỉ giúp hệ tiêu hoá hoạt động hiệu quả mà còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tăng cường sức khoẻ tổng thể. Những loại trái cây giàu enzyme, chất xơ và tinh bột kháng như kiwi, đu đủ, chuối hơi xanh và ổi nên được cân nhắc đưa vào chế độ ăn hằng ngày, với lượng phù hợp để tránh các tác dụng phụ.