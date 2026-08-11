Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2026 của các ngân hàng trong nước, có 12 ngân hàng công bố chi tiết dư nợ cho vay bất động sản tính đến ngày 30/6/2026. Trong số này, có 8 ngân hàng ghi nhận tỷ trọng cho vay bất động sản/tổng dư nợ tăng so với đầu năm.

Các ngân hàng ghi nhận tỷ trọng cho vay bất động sản đến 30/6 tăng so với đầu kỳ gồm:

SHB tăng 0,08 điểm phần trăm lên 34,62%, dẫn đầu trong số 12 ngân hàng này về tỷ trọng cho vay bất động sản/tổng dư nợ.

BVBank tăng 0,33 điểm phần trăm, lên 30,47%; VPBank tăng 3,6 điểm phần trăm, lên 27,17%; MSB tăng 0,24 điểm phần trăm, lên 14,27%; MBBank tăng 2,88 điểm phần trăm, lên 14,25%; TPBank tăng 4,22 điểm phần trăm, lên 14,82%; PGBank tăng 1,28 điểm phần trăm, lên 11,19%; VIB tăng 2,87 điểm phần trăm, lên 8,39%.

Ngược lại, 4 ngân hàng giảm tỷ trọng cho vay bất động sản trong 6 tháng đầu năm gồm: Techcombank giảm 1,92 điểm phần trăm, xuống 26,68%; HDBank giảm 0,87 điểm phần trăm, xuống 12,68%; Saigonbank giảm 0,56 điểm phần trăm, xuống 4,81%; LPBank giảm 0,27 điểm phần trăm, xuống 3,58%.

Tổng dư nợ cho vay bất động sản của 12 nhà băng này tính đến 30/6 là hơn 1,12 triệu tỷ đồng. Trong đó, VPBank dẫn đầu với hơn 286.000 tỷ đồng. SHB và Techcombank lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với hơn 220.000 tỷ đồng và hơn 212.000 tỷ đồng.

Với tỷ lệ cho vay bất động sản đạt 14,25% tổng cho vay khách hàng, dư nợ cho vay bất động sản tính đến hết tháng 6 của MBBank là hơn 167.000 tỷ đồng. Con số này tại HDBank là 78.560 tỷ đồng, trong khi TPBank đạt xấp xỉ 50.000 tỷ đồng.

Tiếp đến là VIB và MSB, lần lượt đạt 33.300 tỷ đồng và 32.000 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay đối với lĩnh vực này tại BVBank là 25.000 tỷ đồng, tại LPBank là 15.370 tỷ đồng.

Với quy mô là ngân hàng nhỏ, dư nợ cho vay bất động sản đến 30/6 tại PGBank và Saigonbank chỉ đạt lần lượt 5.340 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.

Trong số các ngân hàng kể trên, MBBank tuy không phải là ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ cũng như dư nợ cho vay bất động sản, nhưng có thể thấy “khẩu vị” của nhà băng này đang dần thay đổi.

Trong nhiều năm trước 2025, MBBank duy trì tỷ trọng cho vay bất động sản dưới 10%, thậm chí chỉ 8-9% tổng dư nợ. Tuy nhiên, kết thúc năm 2025, tỷ lệ này tăng lên 11,37% và đến thời điểm 30/6/2026 là 14,25%.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MBBank, cho biết, trước đây MB từng có thời gian dài duy trì tỷ lệ này ở mức thấp, luôn dưới 10% tổng dư nợ. Nhưng 2 năm trở lại đây, thị trường bất động sản bắt đầu khởi sắc với sự phát triển của các dự án nên ngân hàng nâng tỷ trọng cho vay bất động sản lên khoảng 13-15%.

“Bởi vì khi cho cả chủ đầu tư và người mua nhà vay thì chúng tôi mới phát triển được mảng bán lẻ. Tuy nhiên, MB chỉ cho vay các dự án bất động sản có đầy đủ pháp lý, đó là những dự án mở bán được”, ông Phạm Như Ánh nói.

Vị tổng giám đốc nhấn mạnh MB không cho vay đầu cơ bất động sản, không cho vay khi dự án chưa đủ pháp lý, kể cả với khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp.

CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN TẠI 12 NHTM ĐẾN 30/6/2026 NGÂN HÀNG DƯ NỢ (tỷ đồng) TỶ LỆ (%) THAY ĐỔI TỶ LỆ SO VỚI ĐẦU NĂM (điểm phần trăm) VPBANK 286.682 27,17 +3,60 SHB 220.379 34,62 +0,08 TECHCOMBANK 212.311 26,68 -1,92 MB 167.081 14,25 +2,88 HDBANK 78.567 12,68 -0,87 TPBANK 49.822 14,82 +4,22 VIB 33.300 8,39 +2,87 MSB 31.943 14,27 +0,24 BVBANK 25.047 30,47 +0,33 LPBANK 15.373 3,58 -0,27 PGBANK 5.343 11,19 +1,28 SAIGONBANK 1.056 4,81 -0,56