Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 7125/NHNN-TD ngày 7/8/2026 gửi các ngân hàng thương mại và NHNN chi nhánh tại các khu vực về việc triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Theo NHNN, mục tiêu tăng trưởng 2 con số đặt ra yêu cầu lớn về nguồn lực, do vậy hệ thống ngân hàng cần tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn, lãi suất cho vay và điều kiện tiếp cận tín dụng cho tất cả các thành phần kinh tế, đặc biệt là DNNVV, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trên cơ sở đó, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại phát huy trách nhiệm xã hội của hệ thống ngân hàng, chủ động tiết giảm chi phí, cân đối và bố trí nguồn lực của mình để xây dựng và triển khai các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp trên tinh thần đồng hành, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp. Trong đó, ưu tiên xây dựng và triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và DNNVV.

Khách hàng vay vốn gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo, các dự án thuộc Danh mục phân loại xanh theo quy định…

NHNN yêu cầu lãi suất cho vay ưu đãi bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân của chính ngân hàng đối với cùng kỳ hạn (ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn) trong từng thời kỳ; thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ (nếu có) đối với khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật và quy mô hoạt động, năng lực của ngân hàng.

Trường hợp khách hàng đủ điều kiện để hưởng ưu đãi của nhiều chương trình, gói tín dụng mà ngân hàng đang triển khai, các ngân hàng cân đối nguồn lực để thực hiện hỗ trợ một hoặc nhiều chính sách phù hợp với nhu cầu của khách hàng và điều kiện, năng lực của ngân hàng.

Theo văn bản số 7125, các ngân hàng thương mại xây dựng và công bố các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng để thực hiện từ tháng 8/2026.

Việc xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng và phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay thuộc Chương trình tín dụng, ngân hàng thương mại thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tại các khu vực chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện của các ngân hàng tham gia chương trình tín dụng trên địa bàn; phối hợp với các sở, ngành xem xét xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo Thống đốc NHNN những vấn đề vượt thẩm quyền.