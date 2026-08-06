Chia sẻ với các nhà đầu tư tại Hội nghị Nhà đầu tư Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) diễn ra chiều 6/8, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB cho rằng thời gian qua thanh khoản trong hệ thống ngân hàng "cực kỳ khó khăn", khiến mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng lên mức cao.

Về xu hướng lãi suất ngân hàng từ nay đến cuối năm 2026, CEO MB nhận định, về cơ bản mặt bằng lãi suất sẽ đi ngang.

Tuy nhiên, ông Ánh lý giải việc mặt bằng lãi suất không thể tăng cao hơn là theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chứ không phải do thanh khoản hệ thống đã được cải thiện.

Về nguyên nhân khiến thanh khoản ngân hàng căng thẳng, ông Ánh cho rằng do các siêu dự án đang được triển khai có nhu cầu vốn rất lớn, cũng như nhu cầu đầu tư cá nhân tăng cao. “Cung vượt cầu thì lãi suất sẽ tăng, nhưng chúng ta đã dùng mệnh lệnh hành chính để can thiệp nên lãi suất sẽ đi ngang từ nay đến cuối năm”, ông nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh: Giải quyết được bài toán thanh khoản thì lãi suất sẽ giảm. Ảnh: MB

Tổng Giám đốc MB tỏ ra dè dặt khi đưa ra nhận định về mặt bằng lãi suất năm 2027. Theo ông, điều này còn phụ thuộc vào chính sách tài khóa. Nếu giải ngân đầu tư công nhiều, dòng tiền quay lại lưu thông sẽ tạo thêm thanh khoản. Ngược lại, nếu giải ngân vẫn chậm như 6 tháng đầu năm, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thanh khoản của hệ thống.

Tuy nhiên, ông Ánh cũng lưu ý mặc dù lãi suất huy động được xác định đi ngang từ nay đến cuối năm nhưng phần lớn các khoản tiền gửi của khách hàng trước đây với lãi suất thấp sẽ đáo hạn và được tái tục với lãi suất cao hơn so với mức cũ.

Để giải bài toán thanh khoản, theo ông, ngoài trông chờ vào chính sách tài khóa, các ngân hàng cần chủ động đưa ra các giải pháp. Như MB, 6 tháng đầu năm nay, bên cạnh huy động tiền gửi khách hàng, ngân hàng đã huy động vốn trên thị trường trái phiếu quốc tế, phát hành giấy tờ có giá như chứng chỉ tiền gửi.

Ngân hàng đang có tốc độ huy động tiền gửi gần gấp đôi so với thị trường. Tổng Giám đốc nhà băng này khẳng định cần tạo sự cân bằng giữa thị trường 1 và thị trường 2 để đảm bảo đầu vào - đầu ra phù hợp, không chạy theo việc đua tăng lãi suất huy động.

Theo ông Đàm Nhân Đức, Kinh tế trưởng Ngân hàng MB, ngân hàng đặt mục tiêu năm nay tăng trưởng tín dụng từ 30-35%, lợi nhuận cả năm 39.500 tỷ đồng.

“MB đã gia tăng thị phần cho vay lên 6,3%, phấn đấu cuối năm tăng thêm 0,3-0,5% thị phần cho vay và tiếp tục duy trì tỷ lệ CASA Top 1 thị trường. Chúng tôi cũng tiếp tục mục tiêu nợ xấu ngân hàng mẹ dưới 1,3% và nợ xấu toàn tập đoàn là 1,5%", ông Đức nói.

Theo Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh, nợ xấu 6 tháng đầu năm của MB tăng nhưng điều đó là hết sức bình thường trong bối cảnh ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống.

“Nợ xấu chủ yếu đến từ mảng bán lẻ, nguyên nhân do thị trường bất động sản trầm lắng, thanh khoản giảm”, ông Ánh tiết lộ, đồng thời cho biết MB duy trì tỷ trọng cho vay bất động sản dưới 15%, trong đó chỉ tập trung cho vay các dự án nhà ở phục vụ nhu cầu thực.

“6 tháng đầu năm, chúng tôi tập trung cho vay các dự án nhà ở tại các trung tâm, những nơi có nhu cầu thật và một phần là nhà ở tại các khu công nghiệp”, CEO của MB cho hay.

Chia sẻ về kế hoạch phân bổ tín dụng cho các đại dự án, trong đó có 18 dự án hạ tầng lớn của Vingroup, Sun Group và Masterise, ông Ánh cho biết ngân hàng đang cho vay đối với dự án phục vụ APEC do Sun Group thực hiện tại Phú Quốc. 17 dự án còn lại hiện trong giai đoạn chuẩn bị triển khai nên ngân hàng chưa nhận được lời đề nghị thu xếp vốn từ các chủ đầu tư.

“Tuy nhiên, bất cứ dự án nào đem lại lợi ích cho đất nước và MB thấy an toàn là chúng tôi cho vay”, ông Ánh nói.