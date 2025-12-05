Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội tổ chức hội thảo về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, nhằm hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng Công an Thủ đô.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh lực lượng Công an Thủ đô đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, đòi hỏi phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông, với mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Đ.H

Cũng theo Giám đốc Công an TP, hội thảo tập trung đánh giá toàn diện thực trạng công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông; đồng thời thảo luận các giải pháp công nghệ và nghiệp vụ để xây dựng quy trình xử phạt điện tử toàn trình. Quy trình này bao gồm các bước: phát hiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát, lập biên bản điện tử, xác thực danh tính, gửi thông báo vi phạm, tích hợp nộp phạt trực tuyến và theo dõi kết quả chấp hành. Các khâu phải được liên thông dữ liệu, tuân thủ pháp luật, dễ vận hành và bảo đảm an toàn thông tin.

Tại hội thảo, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết Trung tâm điều khiển giao thông đã được nâng cấp giai đoạn 2. Dự kiến đến ngày 10/12, toàn thành phố sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera cùng hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hoạt động hoàn toàn tự động theo dữ liệu lưu lượng giao thông.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội. Ảnh: CACC

Đại tá Nghĩa khẳng định, mục tiêu của hệ thống không chỉ dừng ở việc “phạt nguội”, mà còn hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hệ thống có thể tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ không đúng quy định…

Bên cạnh đó, hệ thống còn cảnh báo sớm các điểm ùn tắc, nhận diện phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng phương tiện. Việc này giúp giảm đáng kể nhu cầu bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao tính chính xác và minh bạch trong công tác quản lý.