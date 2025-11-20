Ngày 20/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 19/11, tại một số vị trí lắp đặt camera AI như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã phát hiện tài xế vi phạm các lỗi như: không thắt dây an toàn, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Theo đó, từ 12h ngày 18/11 đến 12h ngày 19/11, camera AI được lắp đặt tại Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 10.882 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 68,6 km/h. Đồng thời, camera AI phát hiện 5 trường hợp tài xế điều khiển ô tô không thắt dây an toàn.

Hình ảnh từ camera phạt nguội tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội). Ảnh: CACC

Tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), camera AI đã tự động phát hiện 11 trường hợp tài xế điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, tại đây camera AI cũng phát hiện 54 trường hợp tài xế không chấp hành tín hiệu đèn (vượt đèn đỏ).

Những trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.