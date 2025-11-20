Ngày 20/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 19/11, tại một số vị trí lắp đặt camera AI như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã phát hiện tài xế vi phạm các lỗi như: không thắt dây an toàn, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Theo đó, từ 12h ngày 18/11 đến 12h ngày 19/11, camera AI được lắp đặt tại Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 10.882 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 68,6 km/h. Đồng thời, camera AI phát hiện 5 trường hợp tài xế điều khiển ô tô không thắt dây an toàn.

585275298_866910902338896_9142951396833938038_n.jpg
Hình ảnh từ camera phạt nguội tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội). Ảnh: CACC

Tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), camera AI đã tự động phát hiện 11 trường hợp tài xế điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, tại đây camera AI cũng phát hiện 54 trường hợp tài xế không chấp hành tín hiệu đèn (vượt đèn đỏ).

Những trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển
19/11/2025 - 06:08:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T124327 Trắng
19/11/2025 - 09:28:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B778195 Trắng
19/11/2025 - 09:27:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BH09024 Trắng
19/11/2025 - 09:24:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD01943 Trắng
19/11/2025 - 09:22:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S622662 Trắng
19/11/2025 - 09:03:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V143050 Trắng
19/11/2025 - 08:59:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28B141280 Trắng
19/11/2025 - 08:57:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34S128435 Trắng
19/11/2025 - 08:55:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H176988 Trắng
19/11/2025 - 08:48:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D157981 Trắng
19/11/2025 - 08:48:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E261740 Trắng
19/11/2025 - 08:39:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21V99068 Trắng
19/11/2025 - 08:36:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K71582 Trắng
19/11/2025 - 08:22:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20E135591 Trắng
19/11/2025 - 08:08:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H137336 Trắng
19/11/2025 - 06:55:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P170311 Trắng
19/11/2025 - 06:28:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18P97103 Trắng
19/11/2025 - 06:19:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28N122061 Trắng
19/11/2025 - 06:14:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB45071 Trắng
19/11/2025 - 06:12:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89B176618 Trắng
19/11/2025 - 11:54:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X83575 Trắng
19/11/2025 - 11:54:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K197139 Trắng
19/11/2025 - 11:51:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 291V608662 Trắng
19/11/2025 - 11:50:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L150476 Trắng
19/11/2025 - 11:50:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18CA10611 Trắng
19/11/2025 - 11:48:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19H103466 Trắng
19/11/2025 - 11:45:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N45670 Trắng
19/11/2025 - 11:44:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H39190 Trắng
19/11/2025 - 11:35:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE32516 Trắng
19/11/2025 - 11:31:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19X18471 Trắng
19/11/2025 - 11:29:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y41282 Trắng
19/11/2025 - 11:24:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 6F10066 Trắng
19/11/2025 - 11:22:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 4166 Trắng
19/11/2025 - 11:20:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P15071 Trắng
19/11/2025 - 11:18:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B002359 Trắng
19/11/2025 - 11:15:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E249619 Trắng
19/11/2025 - 11:15:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L66794 Trắng
19/11/2025 - 11:15:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98AA06035 Trắng
19/11/2025 - 11:14:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BA08381 Trắng
19/11/2025 - 11:14:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89K113737 Trắng
19/11/2025 - 11:11:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U90440 Trắng
19/11/2025 - 11:07:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89E117000 Trắng
19/11/2025 - 11:01:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X501248 Trắng
19/11/2025 - 10:58:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P187531 Trắng
19/11/2025 - 10:40:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD11472 Trắng
19/11/2025 - 10:37:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B180066 Trắng
19/11/2025 - 10:35:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30M29936 Trắng
19/11/2025 - 10:33:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 9401802 Trắng
19/11/2025 - 10:29:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C157803 Trắng
19/11/2025 - 10:29:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17M87047 Trắng
19/11/2025 - 10:25:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z120460 Trắng
19/11/2025 - 09:42:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F146640 Trắng
19/11/2025 - 09:35:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 01079G Trắng
19/11/2025 - 09:31:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F168422 Trắng
Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển
19/11/2025 - 11:24:07 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940 Trắng
19/11/2025 - 10:50:21 Không đội mũ Xe mô tô 18FA09592 Trắng
19/11/2025 - 10:22:44 Không đội mũ Xe mô tô 29A100666 Trắng
19/11/2025 - 10:20:14 Không đội mũ Xe mô tô 28G134196 Trắng
19/11/2025 - 10:14:39 Không đội mũ Xe mô tô 29L536983 Trắng
19/11/2025 - 09:30:17 Không đội mũ Xe mô tô 30X32114 Trắng
19/11/2025 - 09:27:37 Không đội mũ Xe mô tô 21E111275 Trắng
19/11/2025 - 08:28:57 Không đội mũ Xe mô tô 29U54571 Trắng
19/11/2025 - 08:09:04 Không đội mũ Xe mô tô 29K327457 Trắng
19/11/2025 - 07:45:07 Không đội mũ Xe mô tô 54F14808 Trắng
18/11/2025 - 15:47:04 Không đội mũ Xe mô tô 251104104 Trắng
Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển
18/11/2025 - 20:08:02 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 30Z7024 Trắng
18/11/2025 - 19:08:01 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 89C14369 Trắng
18/11/2025 - 18:29:13 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 34C22436 Trắng
18/11/2025 - 18:12:06 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 30F59636 Trắng
19/11/2025 - 09:21:30 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 99C04350 Vàng