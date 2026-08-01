Các ngành STEM lên ngôi

Theo thống kê sơ bộ của Trường ĐH Công Thương TPHCM, năm nay, trường nhận gần 146.000 lượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Trong đó, các ngành thuộc nhóm STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) ghi nhận sức hút vượt trội.

Đáng chú ý, số lượng nguyện vọng từ 1 đến 4 vào các ngành STEM tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2025, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh.

Ở nhóm ngành có tổng số lượt đăng ký cao nhất, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử dẫn đầu với 8.808 lượt đăng ký, tiếp theo là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 8.456 lượt, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt 7.221 lượt.

Bên cạnh đó, các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thực phẩm, Marketing, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Công nghệ thông tin cũng thu hút lượng lớn nguyện vọng.

Đặc biệt, Công nghệ thực phẩm là ngành có số lượng nguyện vọng 1 cao nhất, trong khi Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng liên tục dẫn đầu ở các nguyện vọng 2, 3 và 4.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho rằng đây là tín hiệu tích cực khi ngày càng nhiều học sinh lựa chọn ngành học dựa trên triển vọng nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực trong tương lai.

Sinh viên giảng viên Trường ĐH Công Thương TPHCM.

"Đây cũng là xu hướng chung của giáo dục đại học trên thế giới khi nhiều quốc gia ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo", ông Sơn nhận định.

Theo ông Sơn, điều này cho thấy bên cạnh các ngành truyền thống, những lĩnh vực gắn với kinh tế số, chuỗi cung ứng và công nghệ đang ngày càng hấp dẫn người học.

Không chỉ nhóm ngành STEM, các ngành thuộc khối kinh tế, ngoại ngữ và dịch vụ như Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Du lịch và Quản trị khách sạn vẫn duy trì sức hút ổn định.

Nỗi lo phía sau những con số đẹp

Tuy nhiên, theo ông Sơn, kết quả tuyển sinh khả quan không đồng nghĩa với việc các trường có thể yên tâm.

Đầu tiên là sự mất cân đối giữa các ngành đào tạo. Một số ngành thu hút lượng lớn thí sinh, trong khi nhiều ngành khác lại có lượng đăng ký khá khiêm tốn. Sự chênh lệch này khiến các trường gặp khó trong việc phân bổ nguồn lực, cân đối đội ngũ giảng viên cũng như đầu tư cơ sở vật chất.

"Một trường đại học không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào một vài ngành 'ngôi sao'. Muốn phát triển lâu dài phải có sự cân bằng giữa các lĩnh vực đào tạo", ông Sơn chia sẻ.

Bài toán thứ hai là nguồn tuyển trong tương lai. Theo ông Sơn, xu hướng giảm tỷ lệ sinh, kết hôn và sinh con muộn, đặc biệt tại các đô thị lớn, sẽ khiến số lượng học sinh tốt nghiệp THPT giảm dần trong những năm tới. Điều đó đồng nghĩa cuộc cạnh tranh tuyển sinh giữa các trường sẽ ngày càng gay gắt.

Không chỉ vậy, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn cho con đi du học hoặc tham gia các chương trình trải nghiệm quốc tế trước khi học đại học. Đây cũng là yếu tố khiến các trường trong nước phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn.

Ông Sơn cho rằng thách thức lớn nhất không nằm ở việc mở thêm ngành mới hay tuyển đủ chỉ tiêu, mà là sự thay đổi trong cách xã hội nhìn nhận về giá trị của một trường đại học. Nếu trước đây, các trường thường giới thiệu mình đào tạo ngành gì thì nay phụ huynh và học sinh quan tâm nhiều hơn đến đầu ra. Họ muốn biết sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành ai, làm việc ở đâu, có mức thu nhập như thế nào và có đủ năng lực thích ứng với thị trường lao động hay không.

Chính vì vậy, thương hiệu của một trường đại học trong giai đoạn tới sẽ không còn được quyết định chủ yếu bởi danh mục ngành đào tạo, mà bởi chất lượng đầu ra, khả năng tạo việc làm và năng lực thích ứng của sinh viên trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động.

"Điều chúng tôi trăn trở không phải chỉ là mùa tuyển sinh năm nay mà là làm thế nào để nhà trường vẫn hấp dẫn đối với thế hệ học sinh của năm 2030, 2035, thậm chí là năm 2040. Đó mới là câu hỏi lớn và cũng là bài toán mà mọi trường đại học phải chuẩn bị từ hôm nay", ông Sơn nhấn mạnh.