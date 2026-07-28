Trao đổi với VietNamNet, ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết, điểm xét tuyển năm nay được hình thành từ ba thành phần gồm điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ ba năm THPT, cộng với điểm thưởng dành cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có).

Do cách tính điểm đã thay đổi, điểm chuẩn năm nay sẽ được công bố theo thang 100 thay vì thang 30 hoặc thang 1.200 như các năm trước. Vì vậy theo ông Tiến, việc nhận định điểm chuẩn "tăng hay giảm bao nhiêu điểm so với năm ngoái" gần như không còn ý nghĩa.

Theo số liệu trên cổng đăng ký xét tuyển của Bộ GD-ĐT, tổng số nguyện vọng đăng ký vào Trường ĐH Kinh tế - Luật năm nay giảm khoảng 25% so với năm 2025. Tuy nhiên, ông Tiến cho rằng mức giảm này phản ánh đúng tác động của quy chế tuyển sinh mới khi mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Quy định này góp phần hạn chế đáng kể lượng nguyện vọng ảo vốn xuất hiện khá nhiều trong các mùa tuyển sinh năm 2024 và 2025.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Dù số lượng nguyện vọng giảm, chất lượng hồ sơ lại có xu hướng tăng. Theo số liệu từ cổng nộp minh chứng của trường, gần 9.800 thí sinh đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tăng gần 900 em so với năm 2025. Đây được xem là tín hiệu tích cực khi ngày càng nhiều thí sinh có lợi thế ở tiêu chí điểm thưởng trong phương thức xét tuyển tổng hợp.

Từ các dữ liệu hiện có, ông Tiến dự báo điểm chuẩn năm nay của Trường ĐH Kinh tế - Luật sẽ cao hơn mức điểm sàn 60 điểm mà trường đã công bố và dao động trong khoảng 70-90 điểm.

Các ngành thu hút đông thí sinh nhiều năm qua như Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Thương mại điện tử và Marketing dự kiến vẫn giữ mức điểm chuẩn cao, nằm trong nhóm dẫn đầu của trường.

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo mới theo hướng tích hợp công nghệ như Kinh tế số, Kế toán và Phân tích dữ liệu, Luật và Công nghệ cũng được kỳ vọng có điểm chuẩn ở mức cao nhờ phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Riêng nhóm ngành Pháp luật, ông Tiến cho rằng năm nay sẽ có xu hướng tích cực hơn nhờ nhiều yếu tố thuận lợi.

Thứ nhất, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật, nhu cầu về nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao đang gia tăng ở cả khu vực công lẫn khu vực tư.

Thứ hai, quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng làm xuất hiện nhiều lĩnh vực pháp lý mới như pháp luật về dữ liệu, thương mại điện tử, tài sản số, đầu tư quốc tế... Đây đều là những lĩnh vực mà thị trường lao động đang thiếu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản.

Theo số liệu nộp minh chứng và khảo sát nguyện vọng vào trường, các ngành Luật Kinh tế và Luật Thương mại quốc tế vẫn duy trì sức hút tốt và được dự báo tiếp tục có điểm chuẩn ở mức cao trong nhóm ngành Luật.

Đặc biệt, chuyên ngành Luật và Công nghệ mở mới trong năm nay nhận được sự quan tâm lớn của thí sinh. “Đây là chương trình đào tạo đón đầu nhu cầu nhân lực pháp lý trong môi trường số, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số và sự phát triển của nền kinh tế số. Với đặc thù của Trường ĐH Kinh tế - Luật là đào tạo luật gắn với kinh tế, kinh doanh và quản lý tích hợp công nghệ, dự báo điểm chuẩn nhóm ngành Pháp luật năm nay sẽ nằm ở vùng khá cao trong khoảng dao động chung 70-90 điểm", ông Tiến nhận định.

Ông Tiến cũng cho rằng việc áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp không chỉ thay đổi cách xác định điểm chuẩn mà còn hướng tới mục tiêu đánh giá toàn diện năng lực người học, kết hợp giữa kết quả các kỳ thi, quá trình học tập ở bậc THPT và năng lực ngoại ngữ. Đây cũng là xu hướng tuyển sinh mà nhiều cơ sở giáo dục đại học đang hướng đến nhằm lựa chọn được những thí sinh phù hợp nhất với yêu cầu đào tạo trong bối cảnh mới.