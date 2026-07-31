Năm 2025, Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo từ 21 đến 26,6 (thang 30 điểm). Trong đó, ngành Kiểm toán có điểm chuẩn cao nhất, với 26,6 điểm, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ba ngành khác có điểm chuẩn từ 26 điểm trở lên gồm: Marketing, Tài chính - Ngân hàng 2 (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) và Kiểm toán.

Trong khi đó, có 7 ngành có điểm chuẩn thấp nhất (cùng 21 điểm). Điểm chuẩn các ngành còn lại trong khoảng từ 21,5 đến 25,56 điểm.

VietNamNet tổng hợp điểm chuẩn vào Học viện Tài chính trong 2 năm gần đây:

Năm 2026, TS Lê Tuấn Hiệp, Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, Học viện tuyển sinh khoảng 8.500 chỉ tiêu tại trụ sở chính Hà Nội cùng phân hiệu tại Hưng Yên và TPHCM.

Ông Hiệp dự kiến dải điểm chuẩn trúng tuyển các ngành của Học viện Tài chính năm nay sẽ rộng hơn một chút so với năm ngoái.

“Trên cơ sở phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mà Bộ GD-ĐT công bố, năm nay, khoảng điểm chuẩn các ngành của Học viện Tài chính sẽ dao động 21-27 điểm”, ông Hiệp nói.

Năm 2026, Học viện Tài chính tuyển sinh bằng 3 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học viện Tài chính.

Năm 2026, Học viện Tài chính đưa ra ngưỡng xét tuyển đầu vào từ 19 điểm (theo thang điểm 30) đối với chương trình chuẩn; từ 20 điểm đối với chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế và chương trình liên kết đào tạo - mỗi bên cấp một bằng cử nhân.

Mức học phí dự kiến của Học viện Tài chính với sinh viên chính quy năm học 2026-2027 như sau:

- Chương trình chuẩn: 25-35 triệu đồng/sinh viên/năm học.

- Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế: 50-55 triệu đồng/sinh viên/năm học.

- Diện tuyển sinh theo đặt hàng: 33-55 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Năm 2026, Học viện Tài chính đào tạo 37 chương trình tại Hà Nội, 8 chương trình tại Hưng Yên và 4 chương trình tại TPHCM.