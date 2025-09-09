Thịt kho tàu mềm, thơm Thịt kho tàu là món thịt kho phổ biến và được nhiều gia đình Việt yêu thích vì hương vị thơm ngon lại dễ ăn, trẻ con hay người già đều có thể thưởng thức. Món thịt kho tàu có cách làm đơn giản. Ảnh: Thao Ngo Phuong Thịt kho tàu có thể ăn kèm với cơm trắng, xôi hoặc các loại bánh tét, bánh chưng, kết hợp với dưa chua hoặc nộm, gỏi rất hấp dẫn. Xem ngay: Cách làm thịt kho tàu mềm, thơm ngon đậm đà cho bữa cơm gia đình

Thịt kho nghệ vàng ươm Món thịt kho với nghệ tươi không chỉ có màu sắc bắt mắt, mùi thơm hấp dẫn mà còn mang lại một số lợi ích cho sức khỏe nhờ công dụng từ nghệ. Món ăn này có độ béo ngậy, vị thơm lạ miệng, kết hợp cùng cơm nóng rất ngon. Xem ngay: Cách làm thịt kho nghệ vàng ươm cho bữa cơm gia đình

Thịt kho măng đơn giản Măng kho thấm mỡ từ thịt vừa giòn vừa béo ngọt, kết hợp thịt lợn mềm, thấm vị đậm đà, thêm chút cay cay của ớt bột. Tất cả hòa quyện với nhau trong món thịt kho măng tươi cực kỳ hấp dẫn. Thịt kho mềm, măng giòn sần sật, hương vị đậm đà, vừa miệng, ăn cùng với cơm trắng nóng hổi rất tuyệt. Xem ngay: Cách làm thịt kho măng đơn giản, ngon miệng Món thịt kho măng lạ miệng, ăn kèm cơm nóng rất ngon. Ảnh: Loan Vo

Thịt kho đậu phụ đậm đà Món thịt kho đậu phụ có cách làm khá đơn giản nhưng hương vị không kém phần hấp dẫn. Thịt mềm, thấm đượm gia vị đậm đà, hòa quyện với đậu phụ thơm ngậy. Đây cũng là món ăn quen thuộc thường xuất hiện trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Xem ngay: Cách làm thịt kho đậu phụ vô cùng đơn giản tại nhà

Thịt kho dừa mềm ngon Món thịt kho dừa đạt yêu cầu phải thật mềm nhừ, có màu nâu vàng óng. Miếng dừa ngấm đều gia vị, có màu vàng của nước hàng. Dừa khi ăn vẫn giữ được độ giòn ngọt vốn có, nếu mềm quá sẽ mất ngon. Xem ngay: Cách làm thịt kho dừa mềm ngon cho bữa cơm gia đình Món thịt kho dừa mềm thơm. Ảnh: Trinh Ella

Thịt kho củ cải ngon khó cưỡng Món thịt kho củ cải đạt yêu cầu phải mềm và hơi béo. Củ cải kho vừa chín tới, vẫn còn giòn ngọt. Thịt lợn kho củ cải trắng cực kì bắt mắt, dậy mùi thơm nức từ hành lá và tiêu xay. Món này ăn kèm với cơm sẽ rất ngon. Xem ngay: Cách làm thịt kho củ cải trắng đơn giản, ngon khó cưỡng

Thịt kho trứng thơm, béo Thịt kho trứng sau khi nấu đủ lửa và đủ thời gian, thì sẽ có màu nâu cánh gián tuyệt đẹp. Từng thớ thịt ngấm gia vị mằn mặn, trứng bùi bùi, ăn một lần là nhớ mãi. Cách làm món thịt kho trứng không quá cầu kỳ. Ảnh: Nhung Hong Nguyen Thịt kho trứng ăn cùng với cơm trắng hay bánh mì, bánh bao chay, dưa muối, dưa chuột, kim chi… đều ngon. Phần nước xốt thịt có thể dùng để trộn cơm hay làm nước chấm rau củ luộc cực kỳ hợp vị. Xem ngay: Cách làm thịt kho trứng thơm béo cho bữa cơm gia đình

Thịt kho mắm ruốc, sả, ớt thơm ngon Thịt kho mắm ruốc ngon phải đáp ứng 2 tiêu chuẩn: Phần thịt phải ráo nước, sả và mắm ruốc phải hòa quyện cùng nhau. Sả và ớt băm dậy mùi và bám đều vào từng lát thịt. Kho thịt nếu muốn ngon thì chỉ nên dùng nước mắm và đường, không nên dùng muối, thịt sẽ đậm đà hơn. Nước kho mắm ruốc sánh dẻo, vị vừa ăn, mùi ruốc nồng nhưng không quá đậm, vị mặn đậm đà vừa ăn. Xem ngay: Cách làm thịt kho mắm ruốc sả ớt thơm ngon khó cưỡng

Thịt kho tiêu ngon, đậm đà Món thịt nạc kho tiêu sau khi hoàn thành có màu nâu đẹp mắt. Thịt lợn mềm thơm, thấm vị hòa cùng với nước xốt ngon, đậm đà, cay nồng vị tiêu cực kích thích vị giác. Món này dùng kèm với cơm nóng và một ít rau củ luộc thì ngon hết ý. Xem ngay: Cách làm thịt kho tiêu ngon, đậm đà cho bữa cơm gia đình Món thịt kho tiêu ăn cùng cơm nóng rất ngon. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng