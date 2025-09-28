Những ngày cuối tuần tụ tập gia đình, nếu không muốn ăn cơm, bạn có thể chế biến các món nước như phở, bún, miến,... để thay đổi khẩu vị.

Đặc biệt, các món bún nước như bún sườn chua, bún riêu cua, bún ốc... được nhiều gia đình Việt yêu thích bởi dễ ăn, hương vị đa dạng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của các thành viên, từ người già đến trẻ nhỏ.

Dưới đây là cách làm một số món bún nước đơn giản tại nhà mà bạn có thể áp dụng để chiêu đãi cả gia đình thưởng thức!