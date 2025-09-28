Bún sườn chua có thể làm món ăn thay thế cơm vào bất kỳ thời gian nào trong ngày như bữa sáng, trưa, chiều hay tối.
Một bát bún sườn chua ngon có màu sắc bắt mắt, nước dùng thanh mát, ngọt dịu tự nhiên, ăn kèm với rau sống, rau thơm. Miếng sườn chín tới, mềm mọng, hòa quyện với vị chua từ me (hoặc sấu, cà chua) càng kích thích vị giác.
Bún riêu chay được nhiều người yêu thích bởi sự hòa quyện tuyệt vời từ các nguyên liệu thuần chay, tạo nên hương vị đặc trưng.
Món bún này có nước dùng ngọt thanh, hòa quyện chút béo ngậy của đậu hũ và riêu cua thấm vị, nấm dai giòn. Món ăn sẽ ngon hơn khi ăn nóng và kèm với rau sống.
Bún riêu cua là món ăn yêu thích của nhiều người Việt Nam, thích hợp thưởng thức vào những ngày se lạnh hoặc khi chán cơm, muốn “đổi gió”.
Món ăn có sự kết hợp giữa vị béo ngậy của riêu cua đóng thành tảng, nước canh thơm mùi đặc trưng từ cua đồng, thêm vị chua thanh nhẹ của cà chua…
Bún riêu cua được ăn cùng các loại rau thơm, rau sống, chấm với nước mắm tỏi ớt đủ vị chua, cay, mặn, ngọt thì càng ngon.
Bún ốc cũng là món ăn phổ biến và được thực khách ưa chuộng, nhất là ở Hà Nội.
Khi ăn bún ốc Hà Nội, bạn sẽ cảm nhận được vị đậm đà, giòn dai của thịt ốc hòa quyện với vị ngọt thanh, chua dịu của nước dùng. Nếu ăn kèm với các loại rau sống thì càng ngon.
Bạn muốn đổi món cho gia đình vào cuối tuần nhưng chưa nghĩ ra món nào phù hợp thì bún cá là một lựa chọn thích hợp. Tuy nhiên, để nấu bún cá chuẩn vị cần có một số bí quyết riêng.
Món này khá dễ ăn, giúp giải ngấy hiệu quả nhờ nước dùng ngọt, thanh ninh từ xương cá, kết hợp vị giòn rụm, đậm đà của cá chiên, dậy mùi thơm nhờ thì là…
Tùy khẩu vị của từng gia đình có thể bổ sung thêm giò thanh, đậu rán nhỏ, thịt bò chần, rau sống (xà lách, thơm, mùi...), giá chần, rau chần (rau cải, rau cần ...) để món bún cá thêm hấp dẫn hơn, cân bằng vị giác.
