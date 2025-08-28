Sáng 28/8, quỹ Khởi sự từ tâm phối hợp báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt học bổng Tự lực vì chính tôi dành cho con em có người thân hiến tạng nhân đạo.

Đây là học bổng đầu tiên hướng đến nhóm đối tượng trẻ thiệt thòi này với mục đích tri ân những gia đình có người hiến tạng. Hoạt động này cũng mang ý nghĩa đồng hành và hỗ trợ các em trên hành trình trưởng thành.

Tại buổi lễ, 10 em nhỏ thuộc 6 gia đình có người thân hiến tạng đến từ TPHCM, Đồng Tháp và Đắk Lắk đã nhận được phần kinh phí hỗ trợ tượng trưng đầu tiên. Học bổng được cấp định kỳ với tổng trị giá lên đến 50 triệu đồng/năm cho mỗi em.

10 em nhỏ trong gia đình có người hiến tạng được nhận học bổng. Ảnh: Hà Nguyễn

Cụ thể, các em sẽ nhận 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó 1 triệu đồng để chi trả chi phí học tập và sinh hoạt, 500.000 đồng còn lại được gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân cho đến khi đủ 18 tuổi.

Phần còn lại được sử dụng trong các chương trình hỗ trợ phi tài chính như: Chăm sóc sức khỏe định kỳ, phát triển tinh thần và các hoạt động giáo dục toàn diện về thân-tâm-trí.

Mục tiêu của học bổng là đảm bảo ít nhất 95% trẻ trong dự án duy trì việc học hoặc hoàn thành phổ thông trung học. Nếu các em có nguyện vọng học nghề, học bổng sẽ đồng hành hỗ trợ chi phí đào tạo để các em có một nghề nghiệp ổn định, tự tin bước vào đời.

Tiếp sức ước mơ

Đến tham dự buổi lễ, em Trần Duyên Phương (TPHCM) không giấu được cảm xúc hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn. Bố Phương mất vì tai nạn giao thông. Sau đó, ông đã hiến tạng cho vợ và những người cần.

Duyên Phương cho biết dù bố không còn nhưng em vui vì ông đã giúp nhiều người khác được sống tiếp. Ảnh: Hà Nguyễn

“Bố mất, một mình mẹ làm việc nuôi 2 chị em nên cuộc sống rất khó khăn. Được nhận học bổng, em vui lắm. Em sẽ không sợ bị nghỉ học giữa chừng nữa”, Phương chia sẻ.

Cùng hoàn cảnh, em Nguyễn Hải Đăng Khoa (11 tuổi, TPHCM) cũng khiến hội trường xúc động. Mẹ Khoa bỏ bố con em đi từ khi em còn nhỏ. Bố Khoa dẫn theo con đến thuê trọ ở tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM) làm việc mưu sinh.

Tuy vậy, ông bệnh nặng, liên tục phải nằm viện điều trị khiến cuộc sống càng thêm thắt ngặt. Suốt thời gian bố bệnh, phải điều trị trong bệnh viện, Khoa vừa học vừa vào viện chăm sóc bố.

Đăng Khoa cho biết ước mơ của mình là trở thành bác sĩ. Ảnh: Hà Nguyễn

Trước khi mất, bố của Khoa cũng có nguyện vọng hiến tạng. Nhờ nghĩa cử này, dù mất đi nhưng ông đã cứu giúp, đem lại sự sống cho nhiều người khác.

Khi nhận được học bổng, Khoa không giấu được niềm hạnh phúc. Em cho biết sẽ cố gắng học tập để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ và không phụ lòng những tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ mình.

Sau khi ra mắt, học bổng Tự lực vì chính tôi được đông đảo các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và cá nhân đồng hành, ủng hộ.

Nhiều cá nhân, tổ chức đã cùng nhau đóng góp như một cách tiếp thêm động lực để các em và gia đình vượt qua khó khăn hướng đến một tương lai tươi sáng.