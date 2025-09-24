Tại hội thảo “Thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử - Giải pháp phát triển bền vững ngành bán lẻ tại thành phố Đà Nẵng” diễn ra ngày 24/9, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã chia sẻ 10 nhóm giải pháp trọng tâm sẽ giúp Đà Nẵng thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử, góp phần đưa ngành bán lẻ của thành phố phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc eComDX chia sẻ tại hội thảo ngày 24/9 ở Đà Nẵng.

Đó là, xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử mạnh mẽ. Thành phố cần khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là các cửa hàng bán lẻ sớm xây dựng gian hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử lớn. Song song đó, cần đầu tư vào công nghệ e-commerce, logistics và hệ thống thanh toán điện tử để tối ưu quy trình vận hành, giao nhận và thanh toán, giúp hoạt động kinh doanh trực tuyến thuận lợi, hiệu quả hơn.

Phát triển hệ thống thanh toán trực tuyến an toàn và đa dạng. Việc tích hợp ví điện tử hay các dịch vụ thanh toán ngân hàng sẽ giúp người dùng có nhiều lựa chọn. Ngoài ra, cần tăng cường giải pháp bảo mật để củng cố niềm tin của người dùng.

Nâng cao chất lượng dịch vụ giao hàng và logistics. Cụ thể, Đà Nẵng cần phát triển mạnh mạng lưới vận chuyển nội thành, kết hợp với các doanh nghiệp logistics uy tín nhằm đảm bảo giao hàng nhanh chóng, an toàn và chính xác. Đồng thời, khuyến khích áp dụng các mô hình hiện đại như giao hàng tận nơi, “Click & Collect” cho phép đặt hàng online và nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc điểm giao dịch của đối tác.

Đẩy mạnh các chiến lược marketing trực tuyến. Doanh nghiệp bán lẻ có thể sử dụng các kênh quảng cáo trực tuyến để tiếp cận khách hàng tiềm năng, đặc biệt là giới trẻ và những người thường xuyên mua sắm online.

Tăng cường đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp. Đà Nẵng cần tổ chức đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến, marketing số, tối ưu website, cũng như cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về SEO, xây dựng website... Các chương trình như GoOnline, GoAI, GoExport, GoRight… cần được triển khai sâu rộng để giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận và ứng dụng thương mại điện tử.

Theo chuyên gia eComDX, bước đi đầu tiên và quan trọng nhất là các doanh nghiệp, tiểu thương cần sớm xây dựng cửa hàng trực tuyến trên những sàn thương mại điện tử lớn.

Cải thiện dịch vụ khách hàng và trải nghiệm người dùng. Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp qua chatbot, hotline, email. Đồng thời, các website bán hàng phải được thiết kế thân thiện, dễ dùng và tối ưu trên smartphone để mang lại trải nghiệm mua sắm mượt mà cho người dùng.

Thúc đẩy sự kết nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Việc tổ chức các hội chợ, sự kiện thương mại điện tử sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp và khách hàng giao lưu, trao đổi thông tin. Cùng với đó, cần phát triển liên kết vùng, kết nối chặt chẽ giữa cửa hàng địa phương với nhà sản xuất, nhà cung ứng lớn để mở rộng quy mô và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng.

Ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh. AI có thể được dùng để gợi ý sản phẩm phù hợp, phân tích hành vi tiêu dùng và tối ưu chiến lược kinh doanh; trong khi đó, công nghệ thực tế ảo giúp tạo ra những trải nghiệm mua sắm độc đáo như thử đồ ảo hay xem sản phẩm 3D, từ đó tạo sự khác biệt và thu hút khách hàng.

Tăng cường hợp tác và thúc đẩy môi trường thuận lợi. Đà Nẵng cần phối hợp với các cơ quan quản lý để đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tận dụng lợi thế của Khu Thương mại tự do - FTZ Đà Nẵng.

Cuối cùng, cần quan tâm khuyến khích phát triển cộng đồng startup công nghệ. Thành phố cần tạo ra môi trường khởi nghiệp thuận lợi, hỗ trợ tài chính và chính sách để các startup công nghệ trong lĩnh vực thương mại điện tử có điều kiện phát triển.