Những lỗi phổ biến và hậu quả pháp lý

Ngày 18/9, tại TP. HCM, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp cùng TikTok Shop, BIDV tổ chức khóa đào tạo chuyên đề về pháp lý và thuế trong thương mại điện tử (TMĐT) với chủ đề “Kinh doanh dài lâu - Bắt đầu từ luật”.

Đây là khóa đào tạo được thiết kế dành cho những nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung, nhà tiếp thị liên kết (affiliate)... trên các nền tảng số, với mục đích nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ pháp luật, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh TMĐT bền vững và hiệu quả tại Việt Nam.

Nhiều lỗi pháp lý mà các nhà bán hàng online thường gặp phải, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về mặt tài chính và uy tín đã được ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT và Công nghệ số - eComDX thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chỉ ra cho các học viên dự khóa đào tạo.

Giám đốc eComDX Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ với các học viên tham gia khóa đào tạo chuyên đề về pháp lý và thuế trong thương mại điện tử.

Trong đó, lỗi phổ biến nhất mà nhiều nhà bán hàng đã mắc phải thời gian qua là việc không thông báo website TMĐT bán hàng với Bộ Công Thương, mặc dù việc thông báo này hoàn toàn miễn phí và có thể thực hiện trực tuyến. Mức phạt với hành vi này là từ 10 - 20 triệu đồng đối với cá nhân và từ 20 - 40 triệu đồng với doanh nghiệp.

Bên cạnh việc không thông báo website TMĐT, một số nhà bán hàng còn gặp phải lỗi nghiêm trọng khi sử dụng logo "đã thông báo" hoặc "đã đăng ký" mà chưa được xác nhận từ cơ quan chức năng. Hành vi này có thể bị xử phạt từ 10 - 30 triệu đồng, tùy vào đối tượng vi phạm.

"Việc không hiểu rõ quy trình có thể dẫn đến những hậu quả lớn. Một nhà bán hàng có thể chi trả vài triệu đồng để thuê thiết kế website nhưng lại phải đối mặt với mức phạt lên đến hàng chục triệu đồng chỉ vì thiếu hiểu biết về các quy định pháp lý", đại diện eComDX phân tích.

Ngoài ra, đại diện eComDX cũng nhấn mạnh các quy định pháp lý khác mà nhà bán hàng cần phải tuân thủ, đặc biệt trong những lĩnh vực bán hàng có điều kiện như rượu, thuốc lá hay các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Các nhà bán hàng cần phải có giấy phép, kiểm tra độ tuổi của người truy cập và người nhận hàng, đồng thời yêu cầu thanh toán không tiền mặt.

Nền tảng để cá nhân, tổ chức kinh doanh bền vững

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo, ông Trần Trọng Ninh, chuyên viên chính Phòng Quản lý Thuế số 2, Chi cục Thuế TMĐT đã cập nhật các quy định pháp lý. Theo ông Ninh, việc phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo không chỉ giúp cập nhật các chính sách mới một cách kịp thời, mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp địa phương và tiểu thương nhanh chóng nắm bắt và áp dụng hiệu quả trong thực tế.

"Việc tổ chức các chương trình đào tạo giúp các doanh nghiệp và tiểu thương nắm bắt kịp thời các thay đổi trong pháp luật, từ đó triển khai các hoạt động TMĐT một cách hiệu quả và hợp pháp", ông Ninh khẳng định.

Đáng chú ý, tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Tuấn đã thông tin với các học viên về dự thảo Luật TMĐT, trong đó dự kiến quy định lưu trữ dữ liệu livestream trong vòng 1 năm, nhằm đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng truy cứu khi có tranh chấp hoặc khiếu kiện.

Dự thảo Luật Thương mại điện tử đang tập trung vào việc thiết lập các quy định mới về bán hàng livestream và tiếp thị liên kết.

Dự luật này cũng đang tập trung vào việc thiết lập các quy định mới về bán hàng livestream và tiếp thị liên kết - hai lĩnh vực đang phát triển nhanh và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số. Việc quản lý chặt chẽ các hoạt động này là cần thiết để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ pháp luật, đặc biệt là trong bối cảnh các mô hình kinh doanh mới liên tục xuất hiện.

Trong bối cảnh đó, vai trò của KOLs (người nổi tiếng) và KOCs (người có ảnh hưởng) cũng được đề xuất siết chặt. Ông Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, trong hoạt động quảng cáo, KOLs và KOCs có trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch và chính xác của thông tin. Họ phải xác minh mọi thông tin trước khi quảng bá và minh bạch về việc được tài trợ.

Đồng thời, KOLs và KOCs không được phóng đại công dụng hay tính năng của sản phẩm và phải chịu trách nhiệm liên đới nếu nội dung quảng cáo sai sự thật. Họ cũng có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại và tranh chấp phát sinh từ thông tin mà mình đã cung cấp, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Việc vi phạm các quy định về quảng cáo có thể dẫn đến các chế tài như phạt tiền, buộc gỡ bỏ quảng cáo sai sự thật và cải chính thông tin. Trong trường hợp nghiêm trọng, KOLs và KOCs có thể bị cấm tham gia các hoạt động quảng cáo từ 1 đến 5 năm.

“Việc hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp lý là yếu tố then chốt giúp các nhà bán hàng duy trì hoạt động kinh doanh lành mạnh, minh bạch và chuyên nghiệp. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thị trường TMĐT Việt Nam. Pháp lý chính là khung xương sống của kinh tế số. Một cộng đồng TMĐT mạnh mẽ và bền vững không thể thiếu nền móng pháp lý vững chắc”, đại diện eComDX nhấn mạnh.