Dưới đây là những mẫu xe mới có thể ra mắt trong tháng đầu tiên của năm mới 2026

Toyota Hilux 2026 thế hệ mới

Theo nguồn tin từ một đại lý Toyota khu vực phía Bắc, Toyota Hilux thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào khoảng 19-20/1, trùng khớp với thông tin hé lộ của Toyota Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái. Hiện tại, các đại lý đều đã cho phép khách hàng đặt cọc.

Toyota Hilux 2026 hứa hẹn sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với Ford Ranger. Ảnh: TMC

Toyota Hilux thế hệ mới vẫn được nhập khẩu từ Thái Lan và có 3 phiên bản 4x2 MT, 4x2 AT và 4x4 AT. Tại Thái Lan, động cơ diesel 2.4L trên bản mới đã bị loại và chỉ còn động cơ diesel 2.8L nên khả năng cao Hilux 2026 dành cho thị trường Việt cũng sẽ tương tự.

Về thiết kế tổng thể, phần đầu xe của Toyota Hilux 2026 đã được làm mới hoàn toàn với lưới tản nhiệt đồng màu thân xe, logo thay bằng chữ TOYOTA, cụm đèn pha mảnh hơn và cản trước góc cạnh hơn. Nội thất của mẫu bản tải này được lấy cảm hứng từ người anh Land Cruiser Prado với nhiều trang bị hiện đại.

Bản cao cấp nhất của Hilux 2026 dự kiến được trang bị gói an toàn chủ động TSS 3.0 để có thể cạnh tranh trực tiếp với "ông vua phân khúc" Ford Ranger.

Honda CR-V hybrid 2026 (lắp ráp trong nước)

Như thông báo trước đó từ Honda Việt Nam, mẫu xe CR-V hybrid sẽ chuyển sang lắp ráp tại nhà máy ở Phú Thọ thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan từ tháng 1/2026. Ngoài ra, dựa trên những hình ảnh được rò rỉ trên mạng xã hội, Honda CR-V e:HEV 2026 sẽ có nhiều thay đổi.

Hond CR-V hybrid sẽ có thêm bản thấp hơn và được lắp ráp trong nước. Ảnh: Ngô Minh

Đáng chú ý, bên cạnh bản thể thao e:HEV RS đang bán, hãng sẽ bổ sung thêm phiên bản e:HEV L với giá bán thấp hơn tối thiểu 50 triệu đồng, đồng thời bị lược bỏ một số trang bị tiện nghi cao cấp để đưa mức giá tiếp cận dễ dàng hơn với số đông người tiêu dùng.

Honda CR-V e:HEV 2026 duy trì động cơ xăng 2.0L kết hợp cùng hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Mẫu xe vẫn sử dụng hộp số vô cấp e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Một tư vấn bán hàng của đại lý Honda cho biết thêm, ngoài gói trang bị an toàn Honda Sensing đã có trước đó, Honda CR-V e:HEV 2026 còn được bổ sung thêm hai tính năng mới gồm cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Nhiều khả năng xe sẽ được ra mắt trong tháng 1 và bàn giao cho khách hàng từ tháng 2 trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

VinFast Limo và VF3 Plus

Theo nguồn tin từ đại lý VinFast, hãng chuẩn bị trình làng phiên bản cao cấp của mẫu xe MPV đang bán rất chạy của mình với tên gọi VinFast Limo Home, để phục vụ đối tượng khách hàng cá nhân cần một mẫu xe 7 chỗ tiện nghi hơn.

Mẫu xe MPV 7 chỗ chạy điện của VinFast sẽ có thêm phiên bản dành cho khách hàng gia đình với nhiều trang bị hơn. Ảnh VinFast

VinFast Limo Home sẽ có một số điểm nhận diện như dải LED nhận diện thương hiệu trước sau hình cánh chim, la-zăng kích thước 19 inch, gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan.

Bên trong, ghế ngồi được bọc da, vô-lăng tích hợp các nút bấm, cần số chuyển từ dạng núm xoay sang cần số phía sau vô lăng tương tự như VF 3, đèn pha tự động bật tắt, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto và điều hòa có thêm lọc bụi mịn PM2.5.

Về vận hành, VinFast Limo Home nhiều khả năng giữ nguyên hệ truyền động điện của Limo Green, với động cơ công suất 201 mã lực, mô men xoắn 280 Nm, dẫn động cầu trước. Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho tầm hoạt động khoảng 450km. Về an toàn, phiên bản cao cấp này được trang bị thêm camera 360 độ, kiểm soát hành trình và cảm biến lùi. Giá bán hiện vẫn chưa được tiết lộ.

VinFast VF 3 Plus sẽ được bổ sung thêm một số tiện ích với giá bán dự kiến 315 triệu đồng, cao hơn 13 triệu đồng so với bản Eco. Ảnh: VinFast

Trong khi đó, bên cạnh bản Eco đã có trước đó, VinFast VF 3 cũng được bổ sung thêm bản Plus với một số trang bị tiện ích đi kèm như gương chiếu hậu chỉnh điện, ốp la-zăng, kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng camera lùi. Giá bán của VinFast VF 3 Plus dự kiến là 315 triệu đồng, trong khi bản Eco hiện đang có giá 302 triệu đồng.

Lynk & Co 03

Theo chia sẻ của một tư vấn bán hàng đại lý Lynk & Co tại Hà Nội, phiên bản thường Lynk & Co 03 dự kiến sẽ trình làng trong tháng đầu tiên của năm 2026 với mức giá dự kiến khoảng 900 triệu đồng, rẻ hơn gần 1 tỷ đồng với với bản hiệu suất cao 03+ từng ra mắt vào cuối năm 2023 đang có giá 1,899 tỷ đồng.

Với giá bán khoảng 900 triệu đồng, Lynk & Co 03 sẽ cạnh tranh với Honda Civic RS và Hyundai Elantra N Line. Ảnh: Weibo

Để giảm giá thành, Lynk & Co 03 có thể sẽ bị lược bỏ một số trang bị ngoại thất thể thao như cánh gió đuôi, ống xả kép, bộ khuếch lưu phía sau, la-zăng chỉ là 18 inch. Sức mạnh của 03 bản thường đến từ động cơ 1.5 Turbo công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp ly hợp kép.

