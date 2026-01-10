Triển lãm ô tô Brussels đang diễn ra sôi động, thu hút sự chú ý của giới yêu xe và công nghệ tại châu Âu. Trong đó, hãng xe Pháp Peugeot góp mặt bằng một cái tên quen thuộc nhưng khoác lên mình diện mạo sắc sảo hơn.

Bản nâng cấp của Peugeot 408 được giới thiệu với thiết kế thể thao, cao cấp hơn, đi kèm một số cải tiến đáng chú ý về trang bị và công nghệ.

Thiết kế mới với chi tiết lạ

Ở phần đầu xe, Peugeot tạo dấu ấn bằng cách bố trí đèn pha thấp hơn và gần như “tàng hình” nhờ được bao quanh bởi các chi tiết sơn đen bóng. Cách xử lý lạ mắt này giúp cụm đèn hòa vào tổng thể, mang lại vẻ ngoài liền mạch và cao cấp hơn.

Lưới tản nhiệt cũng được thiết kế lại, nổi bật với logo sư tử phát sáng trên các phiên bản cao cấp. Đáng chú ý, logo này còn tích hợp radar ẩn phía sau, vừa phục vụ các hệ thống hỗ trợ lái, vừa giữ được sự gọn gàng về mặt thẩm mỹ.

Cản trước mới cùng hốc hút gió trung tâm với các thanh ngang thay cho lưới tổ ong càng nhấn mạnh phong cách thể thao, hiện đại.

Ở phía sau, Peugeot không thay đổi quá nhiều nhưng vẫn đủ tạo điểm mới khi thay logo truyền thống bằng dòng chữ “Peugeot” phát sáng lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe này. Đèn hậu được tinh chỉnh lại, kết hợp với các chi tiết sơn đen bóng giúp tổng thể đuôi xe trở nên sắc sảo hơn.

Xe sử dụng bộ mâm mới kích thước từ 17-20 inch, đi kèm bảng màu cập nhật, trong đó có màu Flare Green độc quyền, đổi sắc từ vàng dưới nắng sang xanh đậm khi vào bóng râm.

So với ngoại hình, những thay đổi bên trong Peugeot 408 diễn ra kín đáo hơn. Không gian nội thất vẫn giữ bố cục quen thuộc, nhưng được làm mới bằng vật liệu và các chi tiết trang trí tinh tế hơn. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 10 inch được nâng cấp đồ họa, hiển thị trực quan hơn, kết hợp cùng màn hình giải trí trung tâm 10 inch quen thuộc.

Theo Carscoops, Peugeot không chạy theo xu hướng “làm mới toàn diện” nội thất, mà tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng và cảm giác cao cấp.

Điện hóa là trọng tâm nâng cấp

Điểm đáng chú ý nhất trên Peugeot 408 nâng cấp nằm ở hệ truyền động điện hóa với sự đa dạng trong tuỳ chọn, từ hybrid tự sạc (HEV), hybrid sạc ngoài (PHEV) đến thuần điện.

Trong đó, phiên bản thuần điện E-408 tiếp tục sử dụng pin NMC dung lượng 58,2 kWh, kết hợp động cơ điện công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 343Nm, cho tầm hoạt động tối đa 456km theo chuẩn WLTP.

Điểm mới nằm ở các công nghệ hỗ trợ sạc. Xe được trang bị hệ thống làm ấm pin trước khi sạc, giúp cải thiện tốc độ và hiệu quả sạc trong điều kiện thời tiết lạnh.

Trên bản GT, quá trình làm ấm pin thậm chí được kích hoạt tự động khi xe điều hướng đến trạm sạc. Ngoài ra, Peugeot 408 điện còn có tính năng Plug & Charge mới, chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L) với công suất 3,5 kW và chế độ giới hạn sạc 80% khi sạc AC tại nhà.

Với những khách hàng chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe điện, Peugeot cung cấp tùy chọn plug-in hybrid với động cơ xăng 1.6L công suất 178 mã lực, kết hợp mô-tơ điện công suất 123 mã lực, cho tổng công suất 237 mã lực, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp và khả năng chạy thuần điện tối đa 85 km.

Ngoài ra, một phiên bản HEV tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 143 mã lực, kết hợp với mô tơ điện và hộp số ly hợp kép 6 cấp điện tử. Mức tiêu thụ nhiên liệu của 408 HEV chỉ 5,0 L/100 km theo WLTP.

(Theo Carscoops)

