Tôi đang có ý định mua một chiếc ô tô điện cũ để phục vụ nhu cầu đi lại trong gia đình, chủ yếu là đi làm hàng ngày và cuối tuần về quê cách Hà Nội khoảng 200km. Tham khảo trên thị trường, tôi thấy nhiều mẫu xe điện sau 2-3 năm sử dụng có giá giảm khá mạnh, rẻ hơn xe mới cả trăm triệu nên cũng khá hấp dẫn về mặt tài chính.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, điều tôi băn khoăn nhất là không biết cần kiểm tra những gì trước khi quyết định mua. Ngoài phần ngoại thất, nội thất như xe thông thường, tôi nghe nói pin và hệ thống điện là yếu tố quan trọng nhất, nhưng lại khó đánh giá bằng mắt thường. Tôi cũng không rõ có cách nào kiểm tra chính xác tình trạng pin, quãng đường di chuyển thực tế hay lịch sử sạc của xe hay không.

Vì vậy, tôi rất mong nhận được tư vấn từ những người đã từng sử dụng ô tô điện, hoặc có kinh nghiệm mua xe điện cũ, khi mua, tôi cần lưu ý những vấn đề gì để tránh rủi ro?

Bạn đọc Nguyễn Linh (Đông Anh, Hà Nội)

