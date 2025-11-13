Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp đặc biệt để học sinh thể hiện lòng tri ân sâu sắc với thầy cô của mình.

Trong nhiều hình thức bày tỏ, làm báo tường là một cách ý nghĩa và giàu cảm xúc nhất - vừa giúp lưu giữ kỷ niệm học trò, vừa tôn vinh nghề dạy học.

Trong bài viết này, VietNamNet tổng hợp những mẫu báo tường đẹp và độc đáo, từ những thiết kế thủ công tỉ mỉ đến phong cách sáng tạo hiện đại, giúp bạn có thêm cảm hứng để thực hiện tờ báo tường thật ấn tượng cho ngày lễ tri ân 20/11 năm nay.

(Hình ảnh trong bài được tổng hợp từ nhiều nguồn)