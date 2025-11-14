Những vần thơ viết về thầy cô - giản dị mà thấm đẫm tình người. Xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ hay và ý nghĩa về thầy cô nhân ngày 20/11.

Nghe thầy đọc thơ

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà

Mái chèo nghe vọng sông xa

Êm êm như tiếng của bà năm xưa

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời

Thêm yêu tiếng hát mẹ cười

Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…

(Trần Đăng Khoa)

Thầy và chuyến đò xưa

Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên

Rời xa bến nước quên tên

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông

Mắt thầy mòn mỏi xa trông

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...

(Nguyễn Quốc Đạt)

Lời ru của thầy

Mỗi nghề có một lời ru

Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này

Lời ru của gió màu mây

Con sông của mẹ đường cày của cha

Bắt đầu cái tuổi lên ba

Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em

Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm

Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu

Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời

Tuổi thơ em có một thời

Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn

Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây

Thầy ru hết cả mê say

Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm

Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày

Trong em hạt chữ xếp dày

Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường

Xin lời ru được dẫn đường em đi

(Con đường thầy ngỡ đôi khi

Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hẳn là thầy cũng già thôi

Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em

Thì dù phấn trắng bảng đen

Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình.

(Đoàn Vị Thượng)

Thưa Thầy

Thưa thầy, bài học chiều nay

Con bỏ quên ngoài cửa lớp

Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót

Con hóa mình thành bướm và hoa

Thưa thầy bài tập hôm qua

Con bỏ vào ngăn khóa kín

Mải lượn lờ theo từng vòng sóng

Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin

Thưa thầy, bên ly cà phê đen

Con đốt thời gian bằng khói thuốc

Sống cho mình và không bao giờ mơ ước

Mình sẽ là ai? Tôi sẽ là ai?

Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay

Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng

Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng

Soạn bài trong tiếng ho khan

Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn

Sao con học hoài không thuộc

Để bây giờ khi con hiểu được

Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy.

(Tạ Nghi Lễ)

Ơn người thầy giáo

Nơi nào rộng nhất thế gian,

Nơi nào ôm cả đời ta vào lòng.

Chứa con sóng biếc mênh mông

Đưa thuyền ta nhẹ lướt trong đường đời!

Những khi thuyền gặp chơi vơi

Có thầy nâng cánh, đất trời rộng thêm.

Tiếng thầy tha thiết, dịu êm

Cho ta vẹn giấc êm đềm lời ru

Hè qua rồi lại sang thu

Con thuyền cập bến, thầy như mái chèo.

Trèo lên đỉnh núi cheo leo

Thể nào đi hết lưng đèo thầy ơi?

“Luyện bền bỉ, sẽ tới nơi!”

Lời thầy răn dạy tuyệt vời làm sao!

Đi lên tới đỉnh núi cao

Vươn tay đón lấy ngàn hoa vẫy chào!

(Trần Thị Hà)

Ơn thầy

Ngày ngày tháng tháng dần trôi

Bao nhiêu kỉ niệm bồi hồi không quên.

Nhớ thời áo trắng bên thềm

Nhặt từng chiếc lá xếp hàng chữ thương.

Chữ thương gắn với chữ yêu,

Yêu cha, yêu mẹ, yêu thầy, yêu cô!

Yêu sao dáng vẻ đơn sơ,

Yêu sao lời giảng đò đưa dòng chiều.

Người ơi nhớ lấy bao điều,

Tháng năm mệt nhọc sớm chiều gian nan.

Cánh cò thao thức thở than,

Lật trang giáo án tình chan chứa tình!

Lòng thầy rộng tựa Thái Bình,

Ơn dày nghĩa nặng ân tình thiết tha.

Tình thầy nặng tựa tình cha,

Âm thầm, lặng lẽ mà da diết lòng.

Cho em bao ước mơ hồng

Cho em thấu hiểu tấm lòng sắt son!

Ân tình này, chẳng phai mòn

Một đời ghi tạc, mãi còn khắc sâu!

Văn chương biết mấy cho đầy,

Thơ sao kể hết lòng thầy, thầy ơi!

(Nguyễn Thị Huyền Trâm)



Thắm mãi tình cô

Em xao lòng khi nghe tiếng trống vang

Lại háo hức đổ hai hàng lệ đắng

Chân nhẹ bước tìm một miền thầm lặng

Tiếng ngày nào, cô ơi! Chẳng hề phai



Người lái đò đưa em tới tương lai

Mặc sóng nước cứ miệt mài cuồng vẫy

Tâm ngời sáng đánh thức người đứng dậy

Gieo hạt mầm, tay cấy những ước mơ…



Ba năm ròng, hơn cả những vần thơ

Lời giảng ấy chưa bao giờ nằm ngủ

Trang giáo án sáng ngời lên từng chữ

Vẫn một đời người giữ trọn thiên lương



Nay xa rồi chợt thấy dạ vấn vương

Trách mùa cũ lạ thường, sao nhanh quá

Thời áo trắng với em là tất cả

Bởi lòng vàng, em thắm mãi tình cô.

(Thanh Trang)



Những cánh chim về tổ

Như bầy chim mải miết bay xa

Cánh đại bàng vượt trùng khơi vùng vẫy

Một góc rừng tiếng gà trưa vang gáy

Và nơi nào cò lặn lội bờ sông?

Tần tảo sớm hôm trôi nổi ngược dòng

Bao khát vọng trải cùng năm tháng

Các em đi tìm nguồn ánh sáng

Cho hôm nay rạng rỡ mặt người.

Có niềm vui giàn giụa nước mắt rơi

Có nỗi nhớ lắng tiếng cười tinh nghịch

Tuổi học trò qua mau trong ánh mắt

Bụi thời gian hằn đôi má em ơi!

Như bầy chim bay tận cuối trời

Tìm về tổ ta nhớ người khuya sớm

Biển dẫu xa và trời dù cao rộng

Mưa về nguồn trong mát suối quê hương.

Bước chân em lại in dấu trên đường

Mặt hồ lặng soi trời xanh đáy nước

Núi trầm tư đêm ngày chờ thức

Tiếng cười ai vang vọng sân trường…

(Cao Tuấn Hải)

(Các bài thơ được sưu tầm)