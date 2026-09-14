Vừa qua, Giáo sư Lê Ngọc Thành - Phụ trách Bệnh viện Đại học Y Dược (ĐHQGHN) - Cơ sở Linh Đàm cùng ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực đã thực hiện thành công ca đại phẫu nạo vét sạch mảng vôi hóa nguy hiểm bám sâu trong tim và thay van, cứu sống nam bệnh nhân 50 tuổi.

Ông Đ.B.L (50 tuổi, trú tại xã Lâm Thao, Bắc Ninh) được phát hiện bệnh tim mạch khoảng 10 năm trước. Trong thời gian này, ông thường xuyên mệt mỏi, có những cơn hoa mắt, chóng mặt và ngất xỉu đột ngột.

Gần đây, khi đang làm việc, ông L. bất ngờ vã mồ hôi, hoa mắt, chóng mặt rồi ngã quỵ. Sau khi được bác sĩ gần nhà phát hiện tiếng tim bất thường, ông đến thăm khám tới Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm.

Bác sĩ khám cho ông L. Ảnh: BVCC.

Theo vợ bệnh nhân, những ngày ông L. nằm viện là khoảng thời gian gia đình luôn trong trạng thái căng thẳng. Người bệnh mệt nhưng không dám ngủ vì sợ không tỉnh lại. Có thời điểm nhịp tim giảm còn 27 lần/phút. Ông L. từng mất trí nhớ tạm thời khoảng 20 phút do thiếu máu não cấp.

Qua thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hẹp nặng van động mạch chủ, kèm vôi hóa lan rộng xuống đường ra thất trái. Ông đồng thời mắc block nhĩ thất cấp 3, khiến nhịp tim chậm và có nguy cơ ngừng tim, đột tử.

Tuy nhiên, bệnh nhân có nguy cơ cao nếu tiến hành mổ tim hở ngay, ê-kíp do Giáo sư Thành đã đưa ra quyết định điều trị theo hai giai đoạn.

Trước tiên, ông L. được đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn để ổn định nhịp tim. Sau khi sức khỏe của ông hồi phục, các bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật tim hở. Trong ca mổ, các bác sĩ đã thực hiện đã thay van động mạch chủ và nạo vét tổ chức vôi hóa.

Theo Giáo sư Thành, khó khăn lớn nhất là mảng vôi hóa bám sâu, lan từ van động mạch chủ xuống đường ra thất trái. Việc bóc tách phải rất thận trọng vì nếu làm tổn thương vòng van hoặc thành thất trái có thể gây chảy máu nghiêm trọng. Các mảnh vôi hóa bong ra trong quá trình phẫu thuật cũng có nguy cơ di chuyển theo dòng máu lên não, gây tắc mạch và đột quỵ.

Các bác sĩ khéo léo loại bỏ tổ chức vôi hóa, bảo tồn cấu trúc cơ tim và thay van động mạch chủ cơ học On-X số 21 cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được rút máy thở sau khoảng 2 giờ và chuyển từ khu vực hồi sức tích cực về phòng bệnh sau 24 giờ. Tình trạng sức khỏe tiếp tục cải thiện, người bệnh có thể tự thở và vận động.

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