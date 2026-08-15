Từ thần đồng văn chương đến bị tước bằng thạc sĩ

Giang Phương Châu, 36 tuổi, từng được xem là một thần đồng văn chương tại Trung Quốc. Cô xuất bản cuốn sách đầu tiên khi mới 9 tuổi, viết chuyên mục cho báo khi còn ở tuổi thiếu niên và từng được đặc cách vào học Đại học Thanh Hoa dù đạt điểm thi thấp hơn mức thông thường.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ nhà văn bị ảnh hưởng sau khi luận văn thạc sĩ của cô vướng cáo buộc đạo văn.

Cáo buộc về sai phạm học thuật trong luận văn của Giang Phương Châu được Giáo sư Tiêu Anh, giảng viên triết học tại Đại học Thanh Hoa, gửi tới Đại học Nhân dân Trung Quốc hồi tháng 4.

Theo China Daily, sau cuộc điều tra ban đầu, ngày 5/7, Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết luận văn của Giang Phương Châu có “sai phạm học thuật”, nhưng chưa kết luận vụ việc nghiêm trọng đến mức phải thu hồi bằng. Nhà trường cho biết đã phát hiện nhiều lỗi trong việc trích dẫn nguồn.

Vụ việc tiếp tục diễn biến sau khi người dùng mạng đưa ra thêm bằng chứng về hành vi đạo văn, khiến Đại học Nhân dân Trung Quốc phải mở lại cuộc rà soát.

Kết quả điều tra mới cho thấy luận văn có 9 trường hợp nội dung trùng lặp với một bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài nhưng không được trích dẫn hoặc ghi nguồn đầy đủ.

Hôm 13/7, Giang Phương Châu cho biết cô chấp nhận quyết định của trường.

Trước đó, trong thông báo ngày 5/7, Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết đã đình chỉ quyền tuyển sinh sau đại học của người hướng dẫn Giang Phương Châu trong một năm, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Trường Nhân văn thực hiện các biện pháp khắc phục.

“Tôi xin lỗi những độc giả đã cảm thấy phiền lòng và thất vọng vì chuyện này. Tôi cũng chân thành xin lỗi vì người hướng dẫn của tôi đã phải chịu hình thức kỷ luật do vụ việc”, Giang Phương Châu viết.

Từng được ca ngợi là một trong những thần đồng văn chương triển vọng nhất Trung Quốc, nhà văn độc lập Giang Phương Châu đối mặt với cú sốc lớn về danh tiếng sau khi bị phát hiện đạo văn. Ảnh: Sina

Theo SCMP, chỉ hai ngày sau quyết định đối với Giang Phương Châu, Đại học Tây Bắc cũng thông báo kết quả điều tra đối với Giả Thiến Thiến, con gái nhà văn nổi tiếng quốc tế Giả Bình Oa.

Trong thông báo ngày 15/7, Đại học Tây Bắc cho biết Giả Thiến Thiến từng công bố 16 bài nghiên cứu với tư cách tác giả đầu tiên. Kết quả điều tra xác định 9 bài có nhiều đoạn, câu trùng với các công trình đã công bố trước đó nhưng không ghi nguồn hoặc ghi nhận tác giả phù hợp.

Đại học Tây Bắc thu hồi chức danh phó giáo sư và tư cách giảng dạy của cô, đồng thời chấp thuận đơn xin thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động.

Bằng thạc sĩ được Đại học Sư phạm Thiểm Tây cấp năm 2009 cho Giả Thiến Thiến cũng bị thu hồi sau khi hội đồng học thuật của trường rà soát và xác nhận kết luận đạo văn trong luận văn.

Mạng xã hội trở thành kênh phát hiện sai phạm học thuật

Hai vụ việc cho thấy sự giám sát của công chúng đối với tính liêm chính học thuật tại Trung Quốc ngày càng gia tăng, trong đó mạng xã hội đóng vai trò đáng kể trong việc phát hiện và thúc đẩy các cáo buộc. Khi Đại học Tây Bắc mở cuộc điều tra Giả Thiến Thiến hồi tháng 4, nhà trường cho biết những cáo buộc ban đầu xuất hiện trên mạng.

Giả Thiến Thiến và Giang Phương Châu là những nhân vật nổi tiếng mới nhất trong giới học thuật phải đối mặt với các biện pháp xử lý liên quan đến sai phạm học thuật.

Cảnh Hồng Vĩ, một người bỏ học chương trình tiến sĩ và sau đó trở thành blogger video, từng gây chú ý vào mùa xuân năm nay khi cáo buộc một số nhà nghiên cứu nổi tiếng Trung Quốc có hành vi sai phạm học thuật liên quan đến các bài báo đăng trên những tạp chí khoa học danh tiếng.

Trong vài tháng qua, một số trường đại học lớn của Trung Quốc đã mở cuộc điều tra và áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với các học giả cấp cao sau những cáo buộc sai phạm học thuật do Cảnh Hồng Vĩ đưa ra.

Trong một bài bình luận hồi tháng 5, Tân Hoa Xã cho rằng các cuộc điều tra của Cảnh Hồng Vĩ đã phơi bày những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống giám sát học thuật của Trung Quốc.

Hôm 15/7, một tài khoản mạng xã hội thuộc cơ quan tuyên truyền tỉnh Chiết Giang, vốn thường xuyên bình luận về các vấn đề xã hội, kêu gọi chính quyền xây dựng các cơ chế giám sát mạnh mẽ và minh bạch hơn.

Tài khoản này nhận định: “Sai phạm học thuật không chỉ là vấn đề về đạo đức cá nhân; trong một số lĩnh vực nghiên cứu, vấn đề này gắn chặt với tương lai phát triển của đất nước. Việc các trường đại học chỉ tự giám sát đã không còn đủ để đáp ứng nhu cầu cải cách hiện nay”.