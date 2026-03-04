Trong 2 phiên giao dịch 2-3/3, không ít người xếp hàng mua vàng khi cuộc chiến lan rộng tại Trung Đông sau khi Mỹ và Israel tấn công vào Iran làm thiệt mạng nhiều lãnh đạo cao cấp nhất của nước này. Iran trả đũa trên diện rộng, nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Mức giá mà nhiều người mua vào ở sát đỉnh cao lịch sử, với vàng miếng SJC và vàng nhẫn ở ngưỡng 190,9 triệu đồng/lượng. Tình trạng xếp hàng mua vàng tiếp tục diễn ra và nhiều doanh nghiệp đóng cửa hàng do không có vàng bán.

Trên thế giới, dòng tiền cũng đẩy vàng lên rất cao, có lúc đạt 5.420 USD/ounce.

Tuy nhiên, đêm 3/3 (giờ Việt Nam), giá vàng lao dốc có lúc mất tới 400 USD (tương đương khoảng 7%) và về sát ngưỡng 5.000 USD/ounce. Đây là cú sụt giảm chưa từng có tính theo cả giá trị tuyệt đối và tương đối trong vài giờ giao dịch.

Tới 9h sáng 4/3, giá vàng giao ngay lên trở lại mức 5.170 USD/ounce (tương đương khoảng 164 triệu đồng/lượng).

Vàng giảm giá trong bối cảnh thế giới nóng rực, với cuộc chiến tại Trung Đông leo thang, giá dầu WTI tăng vọt khoảng 23% trong vài ngày, từ mức 63 USD/thùng lên 78 USD/thùng.

Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn sáng 4/3 giảm về mức 180,2 triệu đồng/lượng (mua) và 183,2 triệu đồng/lượng (bán). Người mua vào hôm 2/3 và bán ra sáng 4/3 có thể lỗ gần 19 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này khiến nhiều người bất ngờ và lo ngại bởi vàng giảm giá ngay khi chiến tranh lan rộng tại Trung Đông, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực khác trên thế giới.

Vậy giá vàng có lao dốc, xuyên thủng ngưỡng 5.000 USD và 4.000 USD/ounce nếu Trung Đông ổn định trở lại và cuộc gặp giữa lãnh đạo cao cấp Mỹ-Trung vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 tới diễn ra tốt đẹp?

Đêm qua, giá vàng thế giới giảm mạnh chủ yếu do đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng vọt sau khi Mỹ và Israel tấn công vào Iran - nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), với sản lượng khoảng 3,3 triệu thùng/ngày. Sau Venezuela, cuộc chiến của Mỹ tại Iran có thể củng cố vị thế đồng USD.

Dòng tiền chảy vào USD và trái phiếu Mỹ cộng hưởng với hoạt động chốt lời và bán tháo cắt lỗ các hợp đồng đặt cược giá vàng lên… là các yếu tố đã nhấn chìm thị trường kim loại quý.

Giá vàng giảm 400 USD/ounce đêm 3/3. Ảnh: HH

Triển vọng thị trường vàng ra sao?

Vàng giảm còn do quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR bán 2,3 tấn trong phiên đêm qua. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới có thể bán vàng để bù lỗ cho thị trường cổ phiếu giảm. Sáng 4/3, chứng khoán Hàn Quốc giảm 7%.

Như vậy, vàng và bạc có thể đang bị các tài sản trú ẩn an toàn khác chiếm ưu thế sau nhiều tuần tăng kỷ lục. Dù giảm sau đêm qua, vàng và bạc vẫn cao hơn nhiều so với đầu năm. Vàng hiện cao hơn khoảng 19,5%.

Giới đầu tư cũng đang chờ một loạt các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến ​​được công bố vào cuối tuần này, bao gồm số liệu thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP tháng 2, dữ liệu PMI dịch vụ, Sách Xám của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và số liệu thất nghiệp hôm thứ Sáu. Với 95,6% nhà giao dịch dự đoán lãi suất không đổi tại cuộc họp tiếp theo của Fed, triển vọng chi phí vay cao kéo dài tiếp tục hạn chế đà tăng giá của các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.

Các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus đã cảnh báo rằng, sau những đợt tăng giá rất mạnh như đầu năm 2026, lịch sử cho thấy thị trường thường cần nhiều thời gian hơn và giá thấp hơn trước khi thiết lập được mức giá sàn bền vững.

Trong tháng 1, khi vàng tăng mạnh, các ngân hàng trung ương đã giảm 80% mua vàng so với cùng kỳ. Trước đó, CME Group đã nâng yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng tương lai vàng COMEX lên 8% và hợp đồng tương lai bạc lên 15% sau đợt bán tháo mạnh vào cuối tháng 1, báo hiệu môi trường rủi ro gia tăng xung quanh các thị trường này.

Cú giảm sâu đêm qua là một minh chứng nữa cho thấy ngay cả trong thị trường tăng giá dài hạn đối với kim loại quý, sự biến động vẫn diễn ra theo cả hai chiều. Với rủi ro địa chính trị ở Trung Đông vẫn ở mức cao, các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sắp được công bố và cuộc tranh luận sôi nổi về chính sách của Fed, vàng và bạc có khả năng vẫn sẽ là những tài sản được quan tâm hàng đầu trong những tuần tới.