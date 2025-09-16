Trong bản tin Power On mới nhất, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ rằng Apple đang lên kế hoạch tung ra thêm nhiều sản phẩm khác trong “những tháng tới”.

iPad Pro chip M5 là sản phẩm đáng mong đợi. Ảnh: NextGen Tech

Theo Gurman, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Apple có thể giới thiệu ít nhất 10 sản phẩm mới, bao gồm một mẫu iPad Pro trang bị chip M5 có thể ra mắt sớm ngay trong tháng 10.

10 sản phẩm mới tiềm năng, iPhone 17e sáng giá

Apple TV: Sẽ được nâng cấp với chip A17 Pro mạnh mẽ hơn, hỗ trợ phiên bản Siri mới tích hợp Apple Intelligence, đồng thời có khả năng dùng chip N1 với kết nối Wi-Fi 7. Tin đồn trước đây cho rằng Apple TV có thể tích hợp camera FaceTime, nhưng chưa rõ liệu điều này có xuất hiện trên thế hệ kế tiếp hay không.

HomePod mini: Dự kiến sở hữu chip S9 hoặc mới hơn, hỗ trợ Siri nâng cấp với Apple Intelligence, tích hợp chip N1 và Wi-Fi 7. Sản phẩm cũng có thể được cải thiện chất lượng âm thanh, bổ sung chip Ultra Wideband thế hệ hai cho tính năng định vị chính xác, và thậm chí có thêm các màu sắc mới như đỏ.

AirTag: Thiết bị theo dõi đồ vật thế hệ mới sẽ có phạm vi hoạt động xa gấp ba lần so với bản hiện tại, loa chống tháo gỡ tốt hơn và hệ thống cảnh báo pin yếu.

iPad Pro: Trang bị chip M5, kèm hai camera trước để hỗ trợ chụp ảnh và gọi video ở cả chế độ ngang và dọc, tăng tính linh hoạt trong trải nghiệm.

Vision Pro: Thế hệ mới có thể được nâng cấp lên chip M4 hoặc M5, bổ sung dây đeo cải tiến giúp đeo thoải mái hơn và có thể có thêm tùy chọn màu Space Black.

iPhone 17e: Sẽ kế nhiệm iPhone 16e và dự kiến ra mắt vào tháng 3, sử dụng cùng chip A19 như dòng iPhone 17, hướng tới phân khúc phổ thông.

Video concept iPhone 17e. (Nguồn: TT Technology)

MacBook Pro: Nhiều nguồn tin, trong đó có Gurman, cho biết MacBook Pro với chip M5 có thể chỉ xuất hiện vào đầu năm 2026. Do đó, chưa rõ liệu Apple có tung ra bất kỳ mẫu máy Mac nào khác với chip M5 trong năm nay hay không. Một khả năng là Apple sẽ công bố MacBook Pro mới vào tháng 1.

MacBook Air: Các phiên bản mới dùng chip M5 được dự kiến phát hành trong Quý 1/2026, tiếp nối xu hướng nâng cấp toàn diện dòng máy mỏng nhẹ bán chạy nhất của Apple.

Studio Display: Apple được cho là sẽ ra mắt màn hình Studio Display mới với công nghệ mini-LED backlighting vào cuối 2025 hoặc đầu 2026. Nếu không có máy Mac mới ra mắt trong năm nay, nhiều khả năng sản phẩm này sẽ dời sang 2026.

Apple Home Hub: Sau nhiều năm đồn đoán, thiết bị trung tâm điều khiển nhà thông minh của Apple có thể được công bố vào khoảng tháng 3 năm sau, đánh dấu bước tiến mới trong hệ sinh thái smarthome của hãng.

Đáng chú ý, Gurman không nhắc đến mẫu MacBook giá rẻ dùng chip A18 Pro, vốn đã được nhiều báo cáo trước đó khẳng định sẽ ra mắt vào cuối 2025 hoặc đầu 2026.

Nếu đúng, đây sẽ là bước đi chiến lược để Apple thâm nhập phân khúc laptop tầm trung, cạnh tranh trực diện với các đối thủ Windows.

Apple có tổ chức thêm sự kiện trong năm nay?

Hiện chưa rõ Apple có lên kế hoạch tổ chức thêm một sự kiện đặc biệt nào trong năm 2025 hay không. Nhiều khả năng một số sản phẩm sẽ chỉ được công bố thông qua thông cáo báo chí trên Apple Newsroom.

Tuy vậy, giới phân tích cho rằng nếu chip M5 chính thức ra mắt trong năm nay, Apple gần như chắc chắn sẽ tổ chức sự kiện riêng. Điều này có thể xảy ra bởi vì từ M1 đến M4, tất cả đều từng được Apple công bố trong những sự kiện trực tiếp, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của các dòng chip này đối với tương lai toàn bộ hệ sinh thái.

Danh sách 10 sản phẩm tiềm năng này cho thấy Apple vẫn giữ tốc độ đổi mới mạnh mẽ và quyết tâm mở rộng danh mục sản phẩm trong nhiều lĩnh vực, từ phần cứng di động, máy tính, đến thiết bị thông minh trong gia đình.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Samsung, Google hay Microsoft, những bước đi này được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của một “gã khổng lồ công nghệ” toàn cầu.

(Theo Macrumors, Appleinsider)