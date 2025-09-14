Ngay sau khi Apple mở chương trình đặt trước toàn cầu cho dòng iPhone 17 mới (ngoại trừ thị trường Trung Quốc), nhu cầu quá cao đối với iPhone 17 Pro Max đã khiến lịch giao hàng bị lùi lại gần như ngay lập tức.

iPhone 17 Pro Max màu cam (Cosmic Orange). Ảnh: Tom's Guide

Theo kế hoạch, tất cả mẫu iPhone 17 và các tùy chọn dung lượng đều có ngày giao hàng ban đầu là 19/9/2025, trùng với ngày Apple công bố mở bán chính thức.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi hệ thống đặt trước hoạt động, Apple Store đã hiển thị tình trạng trễ giao từ 1–2 ngày đối với Pro Max.

iPhone 17 Pro Max "cháy hàng", iPhone Air vẫn đúng hẹn

Trong vòng chưa đầy một giờ, tình trạng đã trở nên nghiêm trọng hơn: toàn bộ dòng iPhone 17 Pro Max bị đẩy lùi lịch giao ít nhất một tuần.

Tất cả màu sắc và dung lượng đều rơi vào tình trạng chậm giao, trong đó phiên bản màu cam vũ trụ (Cosmic Orange) là khan hiếm nhất.

Cụ thể, cả bốn mức dung lượng của bản màu cam, bao gồm cả phiên bản 2TB giá 2.000 USD, hiện đã bị đặt lùi 3–4 tuần.

Đây là tín hiệu cho thấy sức hút khổng lồ của màu sắc mới, vốn được coi là "vũ khí marketing" mạnh mẽ của Apple trong năm nay.

Không chỉ màu cam, phiên bản màu bạc dung lượng 512GB và 1TB cũng rơi vào tình trạng trễ từ 3–4 tuần. Trong khi đó, bản 256GB và 2TB màu bạc ít "nóng" hơn, chỉ bị lùi 7–10 ngày.

Đáng chú ý, màu xanh dương lại là phiên bản ít được săn đón nhất: cả bốn tùy chọn dung lượng đều chỉ bị chậm giao từ 7–10 ngày.

Trái ngược với tình trạng khan hiếm của 17 Pro Max, dòng iPhone Air mới không gặp bất kỳ sự cố chậm giao nào. Tất cả tùy chọn màu sắc và dung lượng của Air đều giữ nguyên thời gian giao hàng vào 19/9, cho thấy nhu cầu tập trung mạnh mẽ hơn ở phân khúc cao cấp.

Điều này không bất ngờ, bởi trong nhiều năm qua, các phiên bản Pro Max luôn chiếm ưu thế trong đợt mở bán nhờ màn hình lớn, thời lượng pin ấn tượng và công nghệ camera cao cấp.

Với iPhone 17 Pro Max, sự kết hợp giữa cấu hình mạnh mẽ và màu cam đặc biệt càng làm tăng sức hút.

Chiến lược nguồn cung và thực tế thị trường

Theo các chuyên gia phân tích, tình trạng trễ lịch giao hàng thường xảy ra trong giai đoạn đặt trước, đặc biệt với các màu sắc hoặc cấu hình phổ biến.

Tuy nhiên, mức độ chậm trễ không phản ánh hoàn toàn sự thành công của sản phẩm, bởi Apple không bao giờ công bố số lượng máy chuẩn bị cho mỗi đợt mở bán.

Video "trên tay" mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. (Nguồn: Booredatwork/YouTube)

Apple cũng luôn giữ lại một lượng lớn iPhone để phân phối trực tiếp tại các Apple Store toàn cầu. Do đó, dù đơn đặt hàng trực tuyến có thể bị lùi vài tuần, khách hàng vẫn có cơ hội mua trực tiếp tại cửa hàng ngay từ ngày 19/9.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nguồn cung tại cửa hàng cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Người dùng muốn chắc chắn sở hữu đúng cấu hình và màu sắc mong muốn nên chủ động đến Apple Store sớm, thay vì chờ đặt lại trực tuyến.

“Apple đã thành công trong việc biến màu sắc thành yếu tố khác biệt chiến lược. Người dùng không chỉ mua điện thoại, họ còn muốn sở hữu phiên bản mang tính biểu tượng, thể hiện cá tính.

Điều đó giải thích tại sao màu cam cháy hàng nhanh hơn các màu truyền thống”, nhà phân tích Ben Wood từ CCS Insight nhận định.

iPhone 17 Pro Max hút khách. Ảnh: Tom's Guide

Trên thực tế, Apple hiếm khi để sản phẩm rơi vào tình trạng "hết hàng hoàn toàn". Thay vào đó, máy chỉ bị lùi lịch giao. Trong những trường hợp đặc biệt, một số phiên bản có thể bị đặt lùi nhiều tháng, nhưng kịch bản phổ biến vẫn chỉ là trễ vài tuần.

Điều này phản ánh chiến lược quen thuộc của Apple: tạo ra cảm giác khan hiếm để kích thích nhu cầu, đồng thời đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn vận hành trơn tru.

Người tiêu dùng, dù phải chờ đợi, thường vẫn sẵn sàng gắn bó với Apple thay vì chuyển sang thương hiệu khác.

Sự việc iPhone 17 Pro Max bị lùi lịch giao hàng gần như ngay lập tức sau khi mở đặt trước một lần nữa chứng minh sức hấp dẫn của phân khúc cao cấp, đặc biệt với màu cam vũ trụ mới.

Trong khi người dùng phổ thông có thể dễ dàng sở hữu các mẫu iPhone 17 và Air, thì những ai nhắm tới bản Pro Max cao cấp, đặc biệt là phiên bản màu cam nổi bật, sẽ cần nhiều kiên nhẫn hơn.

iPhone Air vẫn duy trì lịch giao đúng hẹn, củng cố vai trò là lựa chọn dễ tiếp cận hơn trong dòng sản phẩm năm nay.

Với chiến lược kết hợp giữa sự khác biệt về màu sắc, cấu hình cao cấp và quản lý nguồn cung khéo léo, Apple tiếp tục tạo ra "cơn sốt" trên thị trường smartphone, hứa hẹn biến mùa iPhone 2025 thành một trong những mùa bán hàng sôi động nhất của hãng.

(Theo Appleinsider, Macworld)