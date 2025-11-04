Ngày 4/11, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2026. Việt Nam có 25 đại học lọt vào danh sách lần này, tăng 8 trường so với lần xếp hạng trước.

Những cái tên này là Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng.

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ hạng cao nhất là 158, tăng so với năm trước. Xếp sau đó là Đại học Duy Tân với hạng 165, tụt 38 bậc so với trước. Trong top 200 còn có Đại học Quốc gia TPHCM, xếp hạng 175.

25 đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng châu Á cụ thể như sau:

TT Tên trường Thứ hạng 2026 1 Đại học Quốc gia Hà Nội 158 2 Đại học Duy Tân 165 3 Đại học Quốc gia TPHCM 175 4 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 231 5 Trường Đại học Văn Lang 251 6 Trường Đại học Công nghệ TPHCM 287 7 Đại học Bách khoa Hà Nội 315 8 Đại học Kinh tế TPHCM 318 9 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 355 10 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 437 11 Đại học Đà Nẵng 439 12 Đại học Huế 450 13 Đại học Cần Thơ 493 14 Trường Đại học Ngoại thương 580 15 Trường Đại học Giao thông Vận tải 607 16 Trường Đại học Mở TPHCM 721-730 17 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 781-790 18 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 801-850 19 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 901-950 20 Trường Đại học Nông Lâm TPHCM 951-1000 21 Đại học Phenikaa 951-1000 22 Trường Đại học Thủy lợi 1001-1000 23 Trường Đại học Thương mại 1101-1200 24 Học viện Ngân hàng 1201-1300 25 Trường Đại học Vinh 1201-1300 Xét trong phạm vi khu vực, Trung Quốc dẫn đầu khi có số lượng trường đại học lọt vào top 10 nhiều nhất với 8 đại học, gồm: Đại học Hồng Kông (xếp thứ 1), Đại học Kinh Bắc (xếp thứ 2), Đại học Phúc Đán (xếp thứ 5), Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông (xếp thứ 6), Đại học Thành phố Hồng Kông (xếp thứ 7), Đại học Trung Văn Hồng Kông (xếp thứ 8), Đại học Thanh Hoa (xếp thứ 9), Đại học Bách khoa Hồng Kông (xếp thứ 10).

Singapore có 2 trường lọt vào top 10, gồm Đại học Công nghệ Nanyang (xếp thứ 3) và Đại học Quốc gia Singapore (xếp thứ 4).

Bảng xếp hạng đại học châu Á của QS năm 2026 có hơn 1.500 đại học đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tiêu chí sử dụng để đánh giá bao gồm: Danh tiếng học thuật, chỉ số trích dẫn trên bài báo, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, tính quốc tế... với tỷ lệ 5-30%, trong đó cao nhất là danh tiếng học thuật.