Ngày 4/11, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2026. Việt Nam có 25 đại học lọt vào danh sách lần này, tăng 8 trường so với lần xếp hạng trước.

Những cái tên này là Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng.

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ hạng cao nhất là 158, tăng so với năm trước. Xếp sau đó là Đại học Duy Tân với hạng 165, tụt 38 bậc so với trước. Trong top 200 còn có Đại học Quốc gia TPHCM, xếp hạng 175.

25 đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng châu Á cụ thể như sau:

TT

Tên trường

Thứ hạng 2026

1

Đại học Quốc gia Hà Nội

158

2

Đại học Duy Tân

165

3

Đại học Quốc gia TPHCM

175

4

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

231

5

Trường Đại học Văn Lang

251

6

Trường Đại học Công nghệ TPHCM

287

7

Đại học Bách khoa Hà Nội

315

8

Đại học Kinh tế TPHCM

318

9

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

355

10

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

437

11

Đại học Đà Nẵng

439

12

Đại học Huế

450

13

Đại học Cần Thơ

493

14

Trường Đại học Ngoại thương

580

15

Trường Đại học Giao thông Vận tải

607

16

Trường Đại học Mở TPHCM

721-730

17

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

781-790

18

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

801-850

19

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

901-950

20

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

951-1000

21

Đại học Phenikaa

951-1000

22

Trường Đại học Thủy lợi

1001-1000

23

Trường Đại học Thương mại

1101-1200

24

Học viện Ngân hàng

1201-1300

25

Trường Đại học Vinh

1201-1300

Xét trong phạm vi khu vực, Trung Quốc dẫn đầu khi có số lượng trường đại học lọt vào top 10 nhiều nhất với 8 đại học, gồm: Đại học Hồng Kông (xếp thứ 1), Đại học Kinh Bắc (xếp thứ 2),  Đại học Phúc Đán (xếp thứ 5), Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông (xếp thứ 6), Đại học Thành phố Hồng Kông (xếp thứ 7), Đại học Trung Văn Hồng Kông (xếp thứ 8), Đại học Thanh Hoa (xếp thứ 9), Đại học Bách khoa Hồng Kông (xếp thứ 10).

Singapore có 2 trường lọt vào top 10, gồm Đại học Công nghệ Nanyang (xếp thứ 3) và Đại học Quốc gia Singapore (xếp thứ 4).

Bảng xếp hạng đại học châu Á của QS năm 2026 có hơn 1.500 đại học đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tiêu chí sử dụng để đánh giá bao gồm: Danh tiếng học thuật, chỉ số trích dẫn trên bài báo, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, tính quốc tế... với tỷ lệ 5-30%, trong đó cao nhất là danh tiếng học thuật.