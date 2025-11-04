Ngày 4/11, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2026. Việt Nam có 25 đại học lọt vào danh sách lần này, tăng 8 trường so với lần xếp hạng trước.
Những cái tên này là Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng.
Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ hạng cao nhất là 158, tăng so với năm trước. Xếp sau đó là Đại học Duy Tân với hạng 165, tụt 38 bậc so với trước. Trong top 200 còn có Đại học Quốc gia TPHCM, xếp hạng 175.
25 đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng châu Á cụ thể như sau:
|
TT
|
Tên trường
|
Thứ hạng 2026
|
1
|
Đại học Quốc gia Hà Nội
|
158
|
2
|
Đại học Duy Tân
|
165
|
3
|
Đại học Quốc gia TPHCM
|
175
|
4
|
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
|
231
|
5
|
Trường Đại học Văn Lang
|
251
|
6
|
Trường Đại học Công nghệ TPHCM
|
287
|
7
|
Đại học Bách khoa Hà Nội
|
315
|
8
|
Đại học Kinh tế TPHCM
|
318
|
9
|
Trường Đại học Công nghiệp TPHCM
|
355
|
10
|
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
|
437
|
11
|
Đại học Đà Nẵng
|
439
|
12
|
Đại học Huế
|
450
|
13
|
Đại học Cần Thơ
|
493
|
14
|
Trường Đại học Ngoại thương
|
580
|
15
|
Trường Đại học Giao thông Vận tải
|
607
|
16
|
Trường Đại học Mở TPHCM
|
721-730
|
17
|
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|
781-790
|
18
|
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
|
801-850
|
19
|
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
|
901-950
|
20
|
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
|
951-1000
|
21
|
Đại học Phenikaa
|
951-1000
|
22
|
Trường Đại học Thủy lợi
|
1001-1000
|
23
|
Trường Đại học Thương mại
|
1101-1200
|
24
|
Học viện Ngân hàng
|
1201-1300
|
25
|
Trường Đại học Vinh
|
1201-1300
Xét trong phạm vi khu vực, Trung Quốc dẫn đầu khi có số lượng trường đại học lọt vào top 10 nhiều nhất với 8 đại học, gồm: Đại học Hồng Kông (xếp thứ 1), Đại học Kinh Bắc (xếp thứ 2), Đại học Phúc Đán (xếp thứ 5), Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông (xếp thứ 6), Đại học Thành phố Hồng Kông (xếp thứ 7), Đại học Trung Văn Hồng Kông (xếp thứ 8), Đại học Thanh Hoa (xếp thứ 9), Đại học Bách khoa Hồng Kông (xếp thứ 10).
Singapore có 2 trường lọt vào top 10, gồm Đại học Công nghệ Nanyang (xếp thứ 3) và Đại học Quốc gia Singapore (xếp thứ 4).
Bảng xếp hạng đại học châu Á của QS năm 2026 có hơn 1.500 đại học đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tiêu chí sử dụng để đánh giá bao gồm: Danh tiếng học thuật, chỉ số trích dẫn trên bài báo, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, tính quốc tế... với tỷ lệ 5-30%, trong đó cao nhất là danh tiếng học thuật.