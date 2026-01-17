10 trường đại học tốt nhất Việt Nam 2026

Bảng xếp hạng Đại học Việt Nam 2026 (VNUR-2026) vừa được công bố. Trong kỳ xếp hạng năm nay, toàn bộ 237 cơ sở giáo dục đại học được rà soát, trong đó 193 trường có đủ dữ liệu đã được đưa vào bảng xếp hạng chính thức.

Việc xếp hạng được thực hiện dựa trên Bộ tiêu chuẩn và tiêu chí VNUR-2026, gồm 6 tiêu chuẩn với 18 tiêu chí, phản ánh đầy đủ ba sứ mạng cốt lõi của giáo dục đại học: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Theo kết quả VNUR-2026, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục giữ vững hai vị trí dẫn đầu trong năm thứ tư liên tiếp. ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế TPHCM và Trường ĐH Tôn Đức Thắng duy trì vị trí trong nhóm Top 5 so với năm 2025.

10 đại học và trường đại học được xếp hạng cao nhất Việt Nam theo VNUR.

Đáng chú ý, Trường ĐH Thương mại trở lại vị trí thứ 10, tăng 8 bậc so với năm trước. Trong khi đó, Trường ĐH Lạc Hồng lần đầu tiên góp mặt trong Top 100, xếp hạng 55, tăng tới 72 bậc - mức tăng cao nhất trong VNUR-2026, được xem là “Ngôi sao mới” của bảng xếp hạng năm nay.

Biến động trong thứ hạng 100

So với bảng xếp hạng VNUR-2025, Top 100 đại học Việt Nam năm 2026 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý, phản ánh sự dịch chuyển về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và mức độ đáp ứng các tiêu chí đánh giá.

Trong Top 100 VNUR-2026 có 7 cơ sở giáo dục đại học giữ nguyên vị trí so với năm trước. Đáng chú ý, 5 vị trí dẫn đầu tiếp tục không thay đổi: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế TPHCM và Trường ĐH Tôn Đức Thắng. ĐH Đà Nẵng giữ nguyên vị trí thứ 9, còn Trường ĐH Nha Trang duy trì hạng 46.

Có 46 cơ sở giáo dục đại học tăng thứ hạng trong Top 100 VNUR-2026, với mức tăng dao động từ 1 đến 72 bậc.

Ở chiều ngược lại, 47 cơ sở giáo dục đại học từng có mặt trong Top 100 VNUR-2025 bị tụt hạng trong năm 2026. Mức giảm dao động từ 1 đến 54 bậc, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các trường.

Ngoài ra, có 14 cơ sở giáo dục đại học không còn xuất hiện trong Top 100 VNUR-2026. Các trường này đều từng xếp hạng từ 28 đến 98 trong bảng xếp hạng năm 2025.

Ngược lại, VNUR-2026 ghi nhận 14 cơ sở giáo dục đại học lần đầu lọt vào Top 100. Thứ hạng của nhóm này dao động từ 44 đến 100, cho thấy sự vươn lên rõ nét của nhiều trường trong quá trình cải thiện chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Phân bố theo vùng kinh tế nhìn chung không có nhiều biến động so với năm 2025, song đã xuất hiện những dịch chuyển đáng chú ý. Các trường có thứ hạng cao vẫn tập trung chủ yếu tại hai vùng kinh tế trọng điểm là Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, dù số lượng trường thuộc hai khu vực này trong Top 100 có xu hướng giảm nhẹ.

So với VNUR-2025, Đồng bằng sông Hồng giảm 5 trường trong Top 100, trong đó có một trường được điều chỉnh sang khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Khu vực Đông Nam Bộ cũng giảm 2 trường (từ 29 xuống còn 27) trong bảng xếp hạng năm 2026.

Ở chiều ngược lại, một số vùng ghi nhận sự gia tăng đáng kể. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tăng tổng cộng 3 trường trong Top 100 (từ 11 lên 14). Đồng bằng sông Cửu Long và Trung du, miền núi phía Bắc cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, mỗi vùng tăng thêm 1 cơ sở giáo dục đại học so với năm 2025.

Xếp hạng theo nhóm ngành đào tạo, trường đa ngành tiếp tục chiếm ưu thế nhưng các trường trong Top 100 VNUR-2026 nhìn chung không có nhiều biến động so với năm 2025. Trong đó, nhóm trường đa ngành tiếp tục chiếm ưu thế vượt trội với 51 trường, tăng so với con số 46 của năm trước.

So với VNUR-2025, một số nhóm ngành ghi nhận xu hướng giảm nhẹ về số lượng trường trong Top 100. Cụ thể, nhóm Kỹ thuật - Công nghệ giảm từ 11 xuống còn 10 trường; nhóm Sức khỏe giảm từ 12 xuống 11; nhóm Kinh tế - Tài chính giảm từ 9 xuống 7; nhóm Hành chính giảm từ 5 xuống 4; và nhóm Nông - Lâm giảm từ 3 xuống còn 2 trường.

Trong khi đó, các nhóm ngành còn lại nhìn chung giữ được sự ổn định về số lượng, bao gồm Pháp luật, Sư phạm, Văn hóa - Nghệ thuật và Xây dựng - Kiến trúc. Riêng nhóm Thể thao ghi nhận mức tăng nhẹ, từ 1 lên 2 cơ sở giáo dục đại học trong Top 100 VNUR-2026.

Xếp hạng theo loại hình trường, khối công lập vẫn chiếm ưu thế. Cụ thể, có 83 trường công lập góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay, tương đương 83%, giảm nhẹ so với mức 84% của năm 2025.

Ở chiều ngược lại, số lượng các cơ sở giáo dục đại học tư thục trong Top 100 tăng nhẹ, chiếm 17%, so với 16% của năm trước.

Sau đây là top 50 trường đại học tốt nhất Việt Nam theo VNUR: