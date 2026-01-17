Chia sẻ trên podcast The Tech Download của CNBC mới đây, ông Demis Hassabis, người đứng đầu Google DeepMind, cho biết khoảng cách về năng lực AI giữa Trung Quốc và phương Tây đang gần hơn nhiều so với suy nghĩ của giới công nghệ cách đây 1-2 năm.

"Có lẽ họ chỉ còn chậm hơn vài tháng vào thời điểm này", ông Hassabis nhận định.

Cách đây khoảng một năm, phòng thí nghiệm DeepSeek của Trung Quốc từng gây chấn động thị trường khi ra mắt mô hình AI hiệu suất cao với chi phí thấp và chạy trên các dòng chip kém tiên tiến hơn so với đối thủ Mỹ.

Kể từ đó, các gã khổng lồ công nghệ như Alibaba hay startup như Moonshot AI và Zhipu cũng liên tiếp tung ra các mô hình rất mạnh mẽ.

Demis Hassabis, CEO Google DeepMind, nhận định AI Trung Quốc đang có tiến bộ vượt bậc nhưng chưa tạo ra đột phá thực sự. Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, ông Hassabis cho rằng dù Trung Quốc giỏi trong việc bắt kịp công nghệ, các công ty nước này vẫn chưa chứng minh được khả năng tạo ra những đột phá thực sự.

"Vấn đề là liệu họ có thể đổi mới vượt ra khỏi biên giới công nghệ hiện tại hay không? Họ đã chứng minh mình có thể bám đuổi rất sát... nhưng việc sáng tạo ra thứ gì đó hoàn toàn mới, chẳng hạn như một kiến trúc Transformer mới, thì tôi chưa thấy bằng chứng", CEO DeepMind nói.

Transformer là đột phá khoa học do các nhà nghiên cứu Google công bố năm 2017, đóng vai trò nền tảng cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện nay như ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google.

Jensen Huang, CEO Nvidia, năm 2025 cũng thừa nhận Mỹ "không đi trước quá xa" trong cuộc đua AI. "Trung Quốc đang dẫn trước về năng lượng. Chúng ta vượt xa về chip. Nhưng họ đang ngang ngửa về hạ tầng và mô hình AI", ông Huang nhận xét.

Thách thức lớn nhất với các hãng công nghệ Trung Quốc hiện nay là lệnh cấm xuất khẩu chip bán dẫn tiên tiến của Mỹ. Dù Nhà Trắng có tín hiệu chấp thuận bán chip Nvidia H200 cho Trung Quốc, đây vẫn không phải là dòng sản phẩm cao cấp nhất.

Các công ty nội địa như Huawei đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống nhưng hiệu suất vẫn thua kém Nvidia.

Một số nhà phân tích dự báo về lâu dài, việc thiếu chip Nvidia sẽ khiến khoảng cách nới rộng trở lại. Richard Clode, quản lý danh mục đầu tư tại Janus Henderson, cho rằng Mỹ sẽ tận dụng hạ tầng vượt trội để cải tiến mô hình nhanh hơn.

Chính các công ty Trung Quốc cũng thừa nhận khó khăn. Lin Junyang, trưởng nhóm kỹ thuật Qwen của Alibaba, cho biết khả năng để một công ty Trung Quốc vượt qua các gã khổng lồ Mỹ trong 3-5 năm tới là dưới 20%, do hạ tầng tính toán của Mỹ lớn hơn "một đến hai bậc".

Dù vậy, ông Hassabis cho rằng sự thiếu vắng các đột phá tiên phong từ Trung Quốc xuất phát từ "tư duy" nhiều hơn là rào cản kỹ thuật. Ông so sánh DeepMind với Bell Labs thời hiện đại, nơi khuyến khích "đổi mới mang tính khám phá" thay vì chỉ mở rộng những gì đã biết.

"Để phát minh ra một cái gì đó khó hơn gấp 100 lần so với việc sao chép nó. Đó mới thực sự là biên giới tiếp theo", ông Hassabis kết luận.

Vào tháng 11 vừa qua, Google đã giới thiệu Gemini 3, mô hình mới nhất được thị trường đón nhận tích cực, giúp xua tan lo ngại hãng này đang tụt hậu so với các đối thủ như OpenAI.

(Theo CNBC)