Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua đã bầu 69 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có 15 người được bầu vào Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Bí thư Tỉnh ủy. Với 100% số phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ba Phó bí thư được bầu gồm: Ông Nguyễn Hồng Phong - Phó bí thư thường trực, ông Nguyễn Hoài Anh - Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh

Ông Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê ở Hà Nội, có trình độ chuyên môn: Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, cao cấp chuyên ngành quân sự. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh

Ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam như: Phó tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Quân khu 4 và được thăng quân hàm Trung tướng.

Năm 2022, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đến năm 2024, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.

Ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 từ tháng 10/2024.

Khi điều động ông Nguyễn Doãn Anh về làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bộ Chính trị tin tưởng ông sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh, cùng Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bộ Chính trị cũng kỳ vọng ông sẽ tiếp tục đưa Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời, Bác Hồ hằng mong muốn.

Phó bí thư thường trực Nguyễn Hồng Phong

Ông Nguyễn Hồng Phong sinh năm 1979, quê ở tỉnh Phú Thọ, có trình độ tiến sĩ Luật học.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong

Trước khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tháng 1 năm nay, ông Phong giữ chức ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an). Đến tháng 7, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Ngày 17/9 vừa qua, ông được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú ở cả Bộ Công an và địa phương, ông Phong có khả năng nắm bắt toàn diện “bức tranh” về an ninh, trật tự và quản trị địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê ở TP Đà Nẵng, có trình độ thạc sĩ Quản lý hành chính công, đồng thời là kiến trúc sư, cử nhân Ngữ văn Anh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh

Trước khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và được HĐND tỉnh khóa 18 bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Bình Thuận.

Năm 2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Đến ngày 1/7 vừa qua, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông, ông được chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Hoài Anh là cán bộ có trình độ chuyên môn đa dạng, am hiểu công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng và quản lý hành chính.

Với kinh nghiệm đó, ông được kỳ vọng sẽ có những đóng góp quan trọng trong việc điều hành, quản lý phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh

Ông Trịnh Tuấn Sinh sinh năm 1972 tại Thanh Hóa, có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh tế, kỹ sư Cầu đường.

Ông trưởng thành từ ngành giao thông vận tải và từng giữ các chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý giao thông rồi Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa.

Ông Trịnh Tuấn Sinh. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Đến tháng 4/2013, ông được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Thị ủy Sầm Sơn trong hơn 2 năm. Sau đó, ông được điều động về tỉnh và giữ các chức vụ: Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Ngày 27/10/2020, ông Sinh được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và cuối tháng 6 vừa qua, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa phấn đấu vào nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước

Theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 19, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là duy trì tăng trưởng kinh tế hàng năm ở mức 2 con số.

Tỉnh sẽ chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch và dịch vụ logistics.

Thanh Hóa xác định phát triển đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, duy trì chỉ số đổi mới sáng tạo và chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh hằng năm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Đồng thời, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung Bộ.

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Hóa tăng cường bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh đặt mục tiêu cải thiện rõ nét đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa nằm trong nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước, và đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.