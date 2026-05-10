Cuốn sách 100 điều tự hào Việt Nam

Đinh Tị Books vừa ra mắt cuốn sách 100 điều tự hào Việt Nam do Phan Hạnh và An Nghĩa biên soạn, mở ra hành trình khám phá lịch sử, văn hóa và những thành tựu nổi bật của đất nước một cách gần gũi, hấp dẫn.

100 điều tự hào Việt Nam là cuốn sách tranh đặc biệt dành cho thiếu nhi, giúp độc giả từ 6-15 tuổi hiểu hơn về dân tộc Việt Nam thông qua 100 câu chuyện, sự kiện và thành tựu tiêu biểu trong suốt hàng nghìn năm lịch sử.

Tác giả Phan Hạnh chia sẻ tại lễ ra mắt sách.

Phan Hạnh - người biên soạn cuốn sách cho biết, quá trình thực hiện 100 điều tự hào Việt Nam ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là tổng hợp thông tin một cách gần gũi. Nhưng cô nhận ra có nhiều điều bất ngờ, thú vị mà không phải ai cũng biết về dân tộc mình, "càng làm càng thấy tự hào".

"Cuốn sách dành cho mọi lứa tuổi nhưng mục tiêu chính là các bạn nhỏ nên được biên soạn thật ngắn gọn, tập trung vào hình ảnh. Tôi mong muốn các em sẽ có những dấu ấn đầu tiên về quê hương đất nước", Phan Hạnh nói.

Nội dung sách được chia thành 11 chủ đề lớn, bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống: Hào khí anh hùng, Di sản văn hóa, Di sản thiên nhiên, Văn học nghệ thuật, Tinh thần thể thao, Thành tựu y học, Nền tảng giáo dục, Kiến trúc cầu đường, Khoa học kỹ thuật, Tinh hoa bếp Việt và Tình nghĩa đồng bào.

Mỗi chủ đề tiếp tục được phân thành các mục nhỏ, độc lập, giúp trẻ có thể đọc ở bất kỳ trang nào mà vẫn dễ dàng tiếp nhận kiến thức. Cách tổ chức nội dung này không chỉ giảm cảm giác khô khan, nặng tính hàn lâm mà còn phù hợp với khả năng tập trung và tiếp nhận thông tin của trẻ em.

Một trong những điểm nổi bật của cuốn sách là phần minh họa được đầu tư công phu với phong cách hiện đại, màu sắc bắt mắt.

Thay vì truyền tải kiến thức theo lối kể chuyện khô cứng, 100 điều tự hào Việt Nam sử dụng hình ảnh sinh động để tái hiện các nhân vật lịch sử, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và thành tựu nổi bật của đất nước.

Nhờ đó, việc tìm hiểu lịch sử và văn hóa trở thành một hành trình khám phá đầy hứng thú, khơi gợi trí tò mò và niềm yêu thích học hỏi ở trẻ nhỏ.

Cuốn sách có sự đồng hành và cố vấn nội dung của diễn giả Phan Đăng. Theo anh, mỗi câu chuyện trong sách đi kèm những minh họa đặc sắc, được thiết kế tỉ mỉ, công phu, khiến trải nghiệm đọc giống như đang xem một bộ phim lớn về thành tựu Việt Nam, xuyên không gian, xuyên thời gian.

"Tự hào biết bao khi ông cha chúng ta đã viết nên một bản anh hùng ca giữ nước liên thế hệ. Tự hào biết bao khi rất nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật Việt Nam được UNESCO ghi nhận và tôn vinh. Tự hào biết bao khi ẩm thực Việt Nam chinh phục thực khách khắp thế giới. Tự hào biết bao khi các bác sĩ Việt Nam tạo nên những thành tựu y khoa tầm nhân loại…", Phan Đăng chia sẻ.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam được vinh danh nhờ sách ''Công thức áo dài ly vuông''

Công thức áo dài ly vuông không chỉ là một cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật mà còn là kết quả của gần 40 năm lao động và nghiên cứu của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

TS. Ngô Quang Xuân - Chủ tịch VietWorld trao Bằng kỷ lục "Công thức áo dài ly vuông" cho NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam dưới sự chứng kiến của ông Saadi Salama - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam.

"Gần 40 năm gắn bó với nghề, những đêm thức trắng bên bàn cắt, từng chi tiết được tính toán cẩn trọng, tất cả chỉ mong mang lại nụ cười cho người mặc. Tôi viết cuốn sách này với mong muốn gìn giữ tri thức nghề và tạo nền tảng cho thế hệ sau tiếp tục đưa áo dài Việt Nam vươn ra thế giới", NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ.

Thông qua cuốn sách, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam kỳ vọng các thế hệ nhà thiết kế trong và ngoài nước có thể tiếp cận một phương pháp cắt may chuẩn mực, qua đó gìn giữ giá trị truyền thống và nâng tầm áo dài Việt trên bản đồ thời trang quốc tế.

Từ lâu, Đỗ Trịnh Hoài Nam được biết đến là một trong những nhà thiết kế dành nhiều tâm huyết cho việc quảng bá áo dài Việt Nam. Anh đã nhiều lần giới thiệu các bộ sưu tập tại những sự kiện quốc tế, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Áo dài di sản trình diễn tại Ý Sự kiện áo dài của Việt Nam được trình diễn tại Ý đã thu hút đông đảo sự quan tâm của quan khách và truyền thông nước ngoài.