Ngày 28/10, PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã ký Quyết định thành lập Tổ công tác về Liêm chính khoa học, thời hạn hoạt động là 30 ngày. Tổ gồm 7 thành viên, do TS.BS Phạm Quốc Dũng, Phó Hiệu trưởng, làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ là rà soát các nội dung liên quan đến Điều 8 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025; Điều 4 và Điều 6 Nghị định 262/2025/NĐ-CP, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về liêm chính khoa học trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

Tuy nhiên, sau khi Tổ công tác được công bố, hai phó giáo sư trong danh sách thành viên đã có đơn xin rút. Một người cho biết việc xin rút nhằm “đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối” của quá trình rà soát, do có những thông tin trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc của PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường, người đang bị cáo buộc vi phạm liêm chính khoa học. Vị này cho rằng việc rút khỏi tổ là cần thiết để tránh mọi suy diễn, đồng thời giữ uy tín cho Tổ công tác và Nhà trường.

Người còn lại xin rút vì lý do cá nhân.

Thời gian gần đây, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch liên tiếp có những sự việc thu hút dư luận. Thí sinh Âu Nhật Huy (24 tuổi, con của PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường), tốt nghiệp Trường Đại học Tân Tạo, trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành Nội khoa với điểm cao đứng thứ hai. Sau quá trình được rà soát, một bài báo quốc tế trong hồ sơ của thí sinh bị rút khỏi tạp chí Chronic Obstr Pulm Dis (2025), khiến điểm nghiên cứu giảm còn 9,5 và tổng điểm trung bình còn 88,3. Tuy nhiên, kết quả trúng tuyển không thay đổi.

Cùng thời điểm, chương trình Y Việt - Đức, hợp tác giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức), cũng bị phía Đức tạm dừng do thay đổi chính sách đào tạo và ngân sách. Nhà trường đang xây dựng phương án để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên đang theo học.