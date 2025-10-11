Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thông qua năm 2024. Theo đó, có 836 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo năm 2025, đạt tỷ lệ 89,6% so với con số Hội đồng Giáo sư cơ sở đề xuất.

Như vậy, có 97 ứng viên đã bị loại ở vòng xét này. Danh sách chưa bao gồm ứng viên của hai ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh.

Trong đó, ngành Kinh tế có 17 trường hợp không đạt, gồm 4 ứng viên giáo sư và 13 ứng viên phó giáo sư, là ngành có số lượng ứng viên không qua vòng xét duyệt của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành nhiều nhất.

Tiếp theo là ngành Công nghệ thông tin, liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, Khoa học Trái đất - Mỏ, cùng có 10 ứng viên không đủ điều kiện mỗi hội đồng.

Có 6 hội đồng 100% ứng viên qua vòng xét duyệt của Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, bao gồm: Giao thông vận tải, Luyện kim, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học, Tâm lý học, Thủy lợi và Văn học.

Theo kế hoạch, từ ngày 20/10 đến 31/10, Hội đồng Giáo sư nhà nước họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Năm 2025 là năm có số lượng ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư tăng vọt, khoảng 38,6% so với năm ngoái (673 ứng viên năm 2024).

Xem danh sách chi tiết ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 TẠI ĐÂY.