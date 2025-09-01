Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia vừa thông tin về tình hình giao thông trong ngày nghỉ thứ 3 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, ngày 1/9, trên toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 31 người, bị thương 36 người.

CSGT thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng CSGT của Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 10.223 trường hợp vi phạm; phạt tiền 24 tỷ 649 triệu đồng; tạm giữ 57 xe ô tô, 2.630 xe mô tô, 84 phương tiện khác, tước 318 giấy phép lái xe (GPLX) các loại; trừ điểm GPLX 1.181 trường hợp.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.247 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.596 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 50 trường hợp, quá khổ giới hạn 5 trường hợp, chở quá số người quy định 64 trường hợp, đón trả khách không đúng nơi quy định 6 trường hợp, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 25 trường hợp…

Đáng chú ý, lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 226 trường hợp vi phạm phạt tiền 258 triệu đồng.