Theo tổng hợp từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến sáng 2/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã khiến 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương. Cùng với đó, 160 nhà đổ sập, 154.807 nhà hư hỏng, tốc mái; 57.915 nhà bị ngập. Hơn 51.000 ha nông nghiệp, 13.400 ha thủy sản, 1.600 gia súc, 405.000 gia cầm bị ngập, chết.

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 11.455 tỷ đồng (Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Nghệ An 1.627 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng).

Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.