Dự báo trong 6 giờ tới, 118 xã, phường của 5 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá.
Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới:
Tỉnh Lai Châu: xã Dào San, Khổng Lào, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Tân Uyên, phường Đoàn Kết, phường Tân Phong.
Tỉnh Lào Cai: xã Bảo Ái, Bảo Yên, Cảm Nhân, Cao Sơn, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Bo, Mường Khương, Mường Lai, Nậm Chảy, Nậm Xá, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tân Lĩnh, Thác Bà, Trấn Yên, Võ Lao, Yên Bình, Yên Thành, phường Nam Cường, phường Văn Phú.
Tỉnh Tuyên Quang: phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2 và các xã Thuận Hòa, Cán Tỷ, Cao Bồ, Lùng Tám, Mậu Duệ, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, Quản Bạ, Sơn Thủy, Tùng Bá, Vị Xuyên, Yên Minh, Bạch Ngọc, Đồng Tâm, Du Già, Đường Thượng, Hồ Thầu, Hồng Sơn, Hồng Thái, Hùng Lợi, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Lâm Bình, Lao Chải, Linh Hồ, Lũng Phìn, Minh Quang, Minh Tân, Nà Hang, Nấm Dần, Nậm Dịch, Phố Bảng, Phú Linh, Phú Lương, Quảng Nguyên, Sơn Dương, Sủng Máng, Tân Mỹ, Tân Quang, Tân Thanh, Tân Tiến, Tân Trào, Tát Ngà, Thắng Mố, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tri Phú, Trung Sơn, Trung Thịnh, Trường Sinh, Tùng Vài, Việt Lâm, Yên Lập.
Tỉnh Thái Nguyên: xã Ba Bể, Bằng Thành, Bình Thành, Bình Yên, Cao Minh, Đại Phúc, Định Hóa, Đức Lương, Hợp Thành, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Quảng Bạch, Trung Hội, Yên Thịnh.
Tỉnh Nghệ An: xã Bắc Lý, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Cam Phục, Châu Tiến, Mường Lống, Quỳ Châu, Thông Thụ, Tiền Phong.
Theo tổng hợp từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến sáng 2/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã khiến 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương. Cùng với đó, 160 nhà đổ sập, 154.807 nhà hư hỏng, tốc mái; 57.915 nhà bị ngập. Hơn 51.000 ha nông nghiệp, 13.400 ha thủy sản, 1.600 gia súc, 405.000 gia cầm bị ngập, chết.
Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 11.455 tỷ đồng (Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Nghệ An 1.627 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng).
Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.
Tháng 9 xảy ra liên tiếp 4 cơn bão, trong đó có bão số 10 gây ra nhiều thiên tai cực đoan, thiệt hại nặng nề. Dự báo tháng 10, khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đất liền nước ta.
Nữ chủ xe 7 chỗ chia sẻ, bà chưa bao giờ nghĩ chiếc xe nặng cả tấn lại bị lốc bão số 10 cuốn bay hơn 300m như món đồ chơi. Khi nhìn thấy chiếc xe lật nhào giữa ruộng lúa, biến dạng nát bươm, bà vẫn còn bàng hoàng.